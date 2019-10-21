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Пресс-релизы
Фото: Алиса Косарева Фото: Алиса Косарева Фото: Алиса Косарева
Фото: Алиса Косарева Фото: Алиса Косарева Фото: Алиса Косарева Фото: Алиса Косарева +1

В Крыму завершился первый в своем роде фестиваль "Алушта.Green"

Фото: Алиса Косарева
В эти выходные, 18-19 октября, в крымском городе Алуште прошел масштабный фестиваль "Алушта.Green". Это была уникальная коллаборация искусства и экологии, которая стала культовым событием не только для местных жителей, но и для приезжих туристов. 
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Организатором проекта стал предприниматель, общественный деятель, а в прошлом депутат Госдумы Александр Лебедев. Бизнесмен пропагандируют идеи разумного потребления, защиты животных и здорового образа жизни. Сам он, собственно говоря, активно борется за спасение слонов в ЮАР. К слову, именно поэтому за основу фестиваля взяли тему Африки, а великан саванны стал его главным символом.

Фото: Алиса Косарева

Главной целью фестиваля было обратить внимание граждан на проблемы экологии, которые сейчас обсуждаются на мировом уровне. С каждым годом ситуация усугубляется и важно понимать, что все мы прикладываем руку к уничтожению нашей планеты. А так как искусство буквально проникает в сердца, организаторы рассчитывали, что оно поможет людям задуматься о масштабе вопросов в отношении окружающей среды.  

"Мы все должны сознательно относиться к тому, что делаем в отношении природы", – заявил Лебедев. 

Сама программа получилась очень насыщенной и яркой. Прежде всего, стоит отметить главную жемчужину мероприятия – парижский уличный театр Remue Ménage с премьерным для России шоу "Парад влюбленных". Их шествие поистине считается чудесным явлением. Оно пропитано необъяснимой волшебной атмосферой, которая никого не оставляет равнодушным. Артисты вступают в живой диалог со зрителями, заставляя гостей чувствовать себя частью представления. 

Фото: Алиса Косарева

"Это история о любви, взаимоотношениях и все эти существа символизируют подлинные чувства друг к другу, к природе, ко всему вокруг", – поведала артистка Remue Ménage Флори Флайт. 

Кроме французов, на набережной выступил проект "Картония". Члены команды предстали в образах африканских и крымских зверей и птиц. Театр "Эскизы в пространстве" со спектаклем-променадом "Затерянный караван" продемонстрировал зрителям поэтическое действие о красоте и хрупкости нашего мира. А "Антикварный цирк" показал необычный перформанс с участием  акробатов, жонглеров и музыкантов.

Фото: Алиса Косарева

Кульминацией вечера стал огромный "СлоноЗИЛ", который проследовал вдоль моря по Профессорскому уголку. Он представлял собой арт-кар в виде гигантского слона из фанеры с танцполом на "спине". Символ фестиваля на колесах пускал красный дым и светился изнутри. Зрелище поистине незабываемое!

Фото: Алиса Косарева

За арт-оформление территории отвечала проектная группа "8 линий". По словам главного куратора фестиваля Антона Кочуркина, в Крыму впервые за всю историю произошло превращение набережной в лабораторию творчества, музыки и культуры. Его команде было важно не только развлечь жителей города, но и вовлечь их в процесс культурного производства. 

"В Крыму те же самые проблемы, что и во всем мире – нехватка перерабатывающих заводов, мусор. Поэтому мы сосредоточились на глобальных экологических ценностях", – отметил Антон Кочуркин.

Фото: Алиса Косарева

Организаторы позаботились и о создании выставки под названием "Дух Африки". Специально для этого они заранее отреставрировали здание, в котором в последствии и были представлены все привезенные работу. Между тем, в экспозицию вошли работы из частной коллекции русско-африканской семьи Камара, предметы повседневного обихода, использовавшийся в сакральных обрядах ритуальный барабан, двухметровые статуи из красного дерева, шахматы ручной работы из черного дерева и слоновой кости и многое другое. 

Фото: Алиса Косарева

Особой уникальностью обладала расшитая бисером и ракушками маска "Блум" – символ власти короля Мика-Мимбулы. По легенде, правитель мучился от сильных мигрений. Чтобы облегчить его страдания, местный знахарь велел ему носить эту маску, которая действительно помогла владыке избавиться от страшных болей.

Фото: Алиса Косарева

На протяжении двух дней на территории работали фуд-корт и экомаркет. Все желающие могли не только полакомиться полезной и вкусной едой, но и приобрести эксклюзивные сувениры ручной работы из натуральных материалов. И все это по очень демократичным ценам!

"Мы мечтаем к 2024 году превратить Россию в лидера по здоровому питанию!", – признался предприниматель Александр Лебедев. 

По словам организаторов, они планируют сделать фестиваль ежегодным. Это поможет Крыму расширить рамки событийного туризма путем привлечения гостей из других регионов. "Надеемся, что Алушта станет экологической столицей Крыма, а может даже и России", – заявила продюсер фестиваля Юлия Бычкова. 

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