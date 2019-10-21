"Порошенко номер два": Зеленскому предъявлено серьезное обвинение

Как успели отметить многие эксперты, разгадка невероятно высокой поддержки Владимира Зеленского во время второго тура выборов президента Украины была обусловлена тем, что избиратели воспринимали его как противоположность Петру Порошенко. Однако практика показала, что в этом пункте бывший шоумен вольно или невольно ввел своих сторонников в заблуждение.
"Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко", – цитирует телеканал "360" депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рената Кузьмина. "Фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время", – добавил он.
Парламентарий оговорился, что украинские власти все же пытаются решать возникающие в стране конфликты, однако делают это неэффективно. Проблема кроется в том, что Киев не определяет изначальные причины, вызвавшие противостояние, поэтому не может бороться с их последствиями достаточно эффективно.
ᅠᅠЗеленский пожаловался журналистам,— Тётя Роза (@Anakoyher) October 12, 2019
что Порошенко не может выйти из роли президента.
А меня беспокоит, что Зеленский никак не может
ᅠᅠᅠᅠвойти в роль президента.
ᅠХотя он вроде и профессиональный артист.
Отметим, обвинения против Владимира Зеленского звучат как из уст его заклятых оппонентов, так и от тех, кто некогда причислял себя к сторонникам молодого политика. Бывшего шоумена критикуют за непоследовательность, отсутствие четкого плана и другие проблемы в управлении страной.
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