Названо условие присоединения Белоруссии к России

Москва и Минск продолжают договариваться об условиях интеграции. Несмотря на истерику некоторых прозападных экспертов, Россия не рассматривает вариант присоединения Белоруссии. Однако в Кремле могут передумать, если братская республика решит пойти по пути Украины, считает политолог Петр Рудковский.



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