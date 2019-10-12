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Политика

Путин дал звонкую оплеуху подхалиму Лукашенко

Фото: www.globallookpress.com
Глава Белоруссии Александр Лукашенко славится своей изворотливостью и подвешенным языком. Однако батька далеко не всегда трезво оценивает ситуацию.
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Совсем недавно глава Беларуси на саммите глав государств СНГ призвал поддержать действующую на Украине власть. Данная реплика не осталась без внимания Владимира Путина.

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Российский лидер считает, что поддерживать надо "не конкретных людей, а проводимую ими политику". Александр Григорьевич упоминал тоже о наших коллегах в Украине. Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать. Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу", – заявил он.

Кроме того, Путин привел в пример отвод сил в Петровском и Золотом. "Что мы сейчас наблюдаем. Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем". Армия не уходит", – цитирует российского лидера сайт UDF.by.

По словам Владимира Владимировича, представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР не могут приступить к отводу сил, потому что у руководства Украины нет политической воли. "Здесь нужно проявление политической воли, поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", – резюмировал он. 

12 октября 2019, 15:40
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