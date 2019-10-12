Путин дал звонкую оплеуху подхалиму Лукашенко

Глава Белоруссии Александр Лукашенко славится своей изворотливостью и подвешенным языком. Однако батька далеко не всегда трезво оценивает ситуацию.

Совсем недавно глава Беларуси на саммите глав государств СНГ призвал поддержать действующую на Украине власть. Данная реплика не осталась без внимания Владимира Путина.

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Российский лидер считает, что поддерживать надо "не конкретных людей, а проводимую ими политику". Александр Григорьевич упоминал тоже о наших коллегах в Украине. Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать. Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу", – заявил он.

Кроме того, Путин привел в пример отвод сил в Петровском и Золотом. "Что мы сейчас наблюдаем. Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем". Армия не уходит", – цитирует российского лидера сайт UDF.by.

По словам Владимира Владимировича, представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР не могут приступить к отводу сил, потому что у руководства Украины нет политической воли. "Здесь нужно проявление политической воли, поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", – резюмировал он.