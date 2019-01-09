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Политика

На Украине врезали Макрону и Меркель после угроз Путину

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
На Украине не оценили по достоинству угрозы президента Франции и канцлера Германии в адрес Владимира Путина. Жалкие потуги Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель назвали смешными.
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Меркель и Макрон выставили себя на посмешище, они прекрасно понимают всю бесперспективность своих заявлений, пишет на украинском сайте "Обозреватель" главный редактор Newsader Александр Кушнарь. По его мнению, подобные угрозы звучат исключительно ради протокола.

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Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

"Германия и Франция предпочли отделаться призывами к Путину, отказавшись принять хотя бы символические меры", – констатирует журналист.

Напомним, что перед Новым годом европейские лидеры позволили себе шантажировать Владимира Путина. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон потребовали от президента России обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и освободить задержанных украинских моряков.

В совместном заявлении два политика посчитали, что арестованные Россией украинские моряки должны встретить Новый год в кругу семьи. "Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков", – говорилось в опубликованном 28 декабря заявлении.

На эти слова достаточно жестко отреагировали в Москве. В Кремле в очередной раз напомнили, что Россия действовала строго в рамках международного права и своего законодательства. Арестованные украинские моряки обвиняются в серьезном преступлении – незаконном пересечении границы в составе вооруженной группы. А спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Автор: Александр Комаров9 января 2019, 20:04
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Меркель подурачилась с Макроном

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