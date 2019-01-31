Выскочка Зеленский дал по зубам наглой Тимошенко
Неожиданные результаты рейтинга кандидатов в президенты опубликовала украинская социологическая группа "Рейтинг". Как оказалось, большинство граждан Незалежной, если бы выборы состоялись сейчас, отдали бы свой голос юмористу Владимиру Зеленскому.
Юлия Тимошенко, бывшая неизменным лидером электоральных предпочтений украинцев, оказалась отодвинута ушлым комиком на второе место. Действующий глава государства Петр Порошенко, на днях включившийся в президентскую гонку, прозябает на третьем месте.
Проголосовать за Зеленского готовы 19% тех, кто пойдет на выборы. Довериться Тимошенко согласны 18,2% респондентов, а поддержать Петра Порошенко - 15,1%.
Социологи отмечают, что больше всего юмориста поддерживают в восточных и южных регионах страны. В Киеве Зеленский делит пальму первенства с главой государства, а в Донбассе борется за первое место с главой партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко. За Юлией Тимошенко - центральные и северные регионы, а западная Украина готова отдать голоса Порошенко.
Эксперты группы "Рейтинг" видят у Зеленского хороший потенциал для электорального роста. Почти 8% избирателей готовы поддержать юмориста, если их кандидаты откажутся от участия в гонке.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. На кресло главы государства претендуют около 20 человек.
Владимир Зеленский объявил о своем выдвижении в канун Нового года. Сейчас юморист готовит предвыборную программу. Он попросил украинцев назвать пять главных проблем страны.
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