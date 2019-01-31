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Политика

Выскочка Зеленский дал по зубам наглой Тимошенко

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Президентская гонка на Украине приняла неожиданный поворот. Актер Владимир Зеленский объявил об участии в выборах месяц назад, но социологи уже прочат ему первое место. Комик обошел долго лидировавшую лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и всерьез претендует на кресло главы государства.  
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Неожиданные результаты рейтинга кандидатов в президенты опубликовала украинская социологическая группа "Рейтинг". Как оказалось, большинство граждан Незалежной, если бы выборы состоялись сейчас, отдали бы свой голос юмористу Владимиру Зеленскому.  

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Юлия Тимошенко, бывшая неизменным лидером электоральных предпочтений украинцев, оказалась отодвинута ушлым комиком на второе место. Действующий глава государства Петр Порошенко, на днях включившийся в президентскую гонку, прозябает на третьем месте.  

Проголосовать за Зеленского готовы 19% тех, кто пойдет на выборы. Довериться Тимошенко согласны 18,2% респондентов, а поддержать Петра Порошенко - 15,1%.  

Социологи отмечают, что больше всего юмориста поддерживают в восточных и южных регионах страны. В Киеве Зеленский делит пальму первенства с главой государства, а в Донбассе борется за первое место с главой партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко. За Юлией Тимошенко - центральные и северные регионы, а западная Украина готова отдать голоса Порошенко.  

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Эксперты группы "Рейтинг" видят у Зеленского хороший потенциал для электорального роста. Почти 8% избирателей готовы поддержать юмориста, если их кандидаты откажутся от участия в гонке.  

Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. На кресло главы государства претендуют около 20 человек.  

Владимир Зеленский объявил о своем выдвижении в канун Нового года. Сейчас юморист готовит предвыборную программу. Он попросил украинцев назвать пять главных проблем страны.


Автор: Иван Поляков31 января 2019, 17:13

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