Униженного Зеленского уличили в связи с Путиным
Актер выполняет указания из Кремля для дискредитации нынешней украинской власти, заявил в эфире телеканала ZIK первый консул Украины в Израиле Дмитрий Чекалкин.
По его словам, Зеленский играет роль "полезного идиота для Путина", а потому опасен для Киева. Задание из Кремля юморист получил очень простое – сделать из украинских выборов посмешище, утверждает эксперт.
"Как можно серьезно садиться за стол переговоров с Зеленским, как можно его всерьёз воспринимать на сцене НАТО или на трибуне ООН?" – сокрушается Чекалкин.
Владимир Зеленский выдвинулся в президенты в канун Нового года. Сейчас он занят формированием предвыборной программы. Для этого юморист попросил украинцев назвать пять главных проблем страны.
По мнению экспертов, наибольшие шансы у Зеленского в юго-восточных областях. Тамошним избирателям нравится говорящий большую часть времени по-русски актер. Сейчас в предвыборной гонке комик занимает второе место, уступая лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
Между тем политологи сомневаются в самостоятельности Зеленского. Одни считают, что его выдвижение – проект президента Петра Порошенко. Другие полагают, что Зеленский – человек олигарха Игоря Коломойского, который хочет поквитаться с главой государства за прошлые обиды.
Актер не выдержал нападок и записал обращение, где с иронией прокомментировал слухи и домыслы вокруг его персоны. "Кем я только не был... И нога Кремля, и волосатые руки Америки, и зубы Евросоюза..." – заметил Зеленский.
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