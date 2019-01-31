Униженного Зеленского уличили в связи с Путиным

Актер Владимир Зеленский только начал свою предвыборную кампанию, но уже стал самым ярким кандидатом в президенты Украины. Не утихают споры о том, кому же выгодно выдвижение юмориста. Одни полагают, что за ним стоит президент Петр Порошенко, другие видят "руку" Юлии Тимошенко, третьи - олигархический проект. Нашлись и те, кто обвинил Зеленского в работе на президента России Владимира Путина.



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