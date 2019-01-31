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Политика

Униженного Зеленского уличили в связи с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Актер Владимир Зеленский только начал свою предвыборную кампанию, но уже стал самым ярким кандидатом в президенты Украины. Не утихают споры о том, кому же выгодно выдвижение юмориста. Одни полагают, что за ним стоит президент Петр Порошенко, другие видят "руку" Юлии Тимошенко, третьи - олигархический проект. Нашлись и те, кто обвинил Зеленского в работе на президента России Владимира Путина.  
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Актер выполняет указания из Кремля для дискредитации нынешней украинской власти, заявил в эфире телеканала ZIK первый консул Украины в Израиле Дмитрий Чекалкин.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По его словам, Зеленский играет роль "полезного идиота для Путина", а потому опасен для Киева. Задание из Кремля юморист получил очень простое – сделать из украинских выборов посмешище, утверждает эксперт. 

"Как можно серьезно садиться за стол переговоров с Зеленским, как можно его всерьёз воспринимать на сцене НАТО или на трибуне ООН?" – сокрушается Чекалкин.  

Владимир Зеленский выдвинулся в президенты в канун Нового года. Сейчас он занят формированием предвыборной программы. Для этого юморист попросил украинцев назвать пять главных проблем страны.  

По мнению экспертов, наибольшие шансы у Зеленского в юго-восточных областях. Тамошним избирателям нравится говорящий большую часть времени по-русски актер. Сейчас в предвыборной гонке комик занимает второе место, уступая лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.  

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#ЗеФейк

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Между тем политологи сомневаются в самостоятельности Зеленского. Одни считают, что его выдвижение – проект президента Петра Порошенко. Другие полагают, что Зеленский – человек олигарха Игоря Коломойского, который хочет поквитаться с главой государства за прошлые обиды.  

Актер не выдержал нападок и записал обращение, где с иронией прокомментировал слухи и домыслы вокруг его персоны. "Кем я только не был... И нога Кремля, и волосатые руки Америки, и зубы Евросоюза..." – заметил Зеленский.   

Автор: Иван Поляков31 января 2019, 09:59

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