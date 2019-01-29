Облитый грязью Зеленский взорвался после унижения

Актер Владимир Зеленский наверняка знал, на что идет. Заявление комика об участии в выборах подавляющая часть политической элиты Незалежной восприняла без энтузиазма. После этого на юмориста вылился поток грязи: оппоненты называли его техническим кандидатом, марионеткой олигархов и клеили другие обидные ярлыки. Зеленский не выдержал и дал отпор обидчикам.



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