Облитый грязью Зеленский взорвался после унижения
Юморист записал обращение и выложил его на своей странице в Instagram. По его словам, в Сети и на телеканалах о нем очень много разной информации. "Кем я только не был... И нога Кремля, и волосатые руки Америки, и зубы Евросоюза..." – иронично заметил Зеленский.
Напомнил актер и о том, что его называли техническим человеком Тимошенко, что за ним стоят олигархи. Своих подписчиков начинающий политик заверил, что все это недостоверная и "очень скучная" информация.
Чтобы как-то разрядить обстановку, Зеленский объявил конкурс на лучший фейк про себя. "Выкладывайте в своей ленте фейки про меня. Не жалейте меня, тролльте меня. Хештег #зефейк", – заключил юморист.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. О намерении побороться за высший государственный пост Зеленский объявил в своем новогоднем обращении.
Эксперты дают актеру хорошие шансы на победу. Наибольшую поддержку говорящий в основном по-русски Зеленский может получить в юго-восточных регионах Украины. По данным социологического исследования Института анализа и прогнозирования совместно с Киевским пресс-клубом, актер идет на втором месте в президентской гонке с 12,5% голосов.
Сейчас комик занят написанием предвыборной программы. К ответственному делу он решил привлечь граждан страны. Зеленский попросил их назвать пять главных проблем Украины.
Между тем политологи сомневаются в самостоятельности комика. Одни считают, что его выдвижение – проект президента Петра Порошенко. Другие полагают, что Зеленский – человек олигарха Игоря Коломойского, который хочет поквитаться с главой государства за прошлые обиды.
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