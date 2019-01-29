Тимошенко готовит публичную порку наглому Порошенко
Юлия Тимошенко – одна из самых ярких персон на политическом небосклоне Незалежной. Ее речи всегда злободневны, она не стесняется резких высказываний и острых фраз.
Не изменила себе "оранжевая принцесса" и на брифинге в Центральной избирательной комиссии Украины, где получила удостоверение кандидата в президенты. Тимошенко заявила, что в случае избрания привлечет Порошенко к ответственности за коррупцию.
Действующего главу государства Тимошенко считает виновником тотального взяточничества. "Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови", - пригрозила лидер "Батькивщины".
Порошенко пять лет разрушал страну, заключила "оранжевая принцесса". Ранее лидер "Батькивщины" обвинила президента в политических репрессиях.
Выборы президента Украины – 2019 состоятся в конце марта. Большинство экспертов ставят на победу Юлии Тимошенко. Избрание "оранжевой принцессы" предрекают и социологические исследования.
По данным Института анализа и прогнозирования и Киевского пресс-клуба, за Тимошенко готовы проголосовать 20,2% избирателей. Порошенко с 11,9% – лишь третий в предвыборной гонке.
Пальму первенства лидеру "Батькивщины" отдает и украинский Национальный социологический центр имени Драгоманова. По данным аналитиков, рейтинг Тимошенко – 17,4%.
В спонсорстве концерта Примадонны заподозрили коррупционную схему
Коррупция может быть вынужденной
Телеведущая убеждена, что не хватает положительных эмоций
Певицу затерроризировали из-за набранного веса