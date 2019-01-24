Вышедшего из тюрьмы Зеленского заставили работать дворником
На Украине сейчас настоящая зима. Улицы завалены снегом, отметки на термометрах все ниже и ниже. Владимир Зеленский решил не просиживать штаны у камина, взял лопату и отправился расчищать улицы украинской столицы.
"Хлопцы и девчата, пока наша большая страна вся в снегу, наши большие политики находятся на завтраке в Давосе. Ну ничего, справимся без них. Почистим страну, начнем со снега", – обратился комик к своим подписчикам.
Продолжить задорный перформанс юмористу не дали. "Что ты базаришь, давай убирай", – одернул Зеленского другой "дворник".
Актер на днях вернулся из тюрьмы, где снимался новый сезон популярного сериала "Слуга народа". В нем персонаж Зеленского – простой киевский учитель – внезапно становится президентом Украины и начинает бороться с коррупцией.
Но такое происходит только в телевизоре. В реальности руководство страны заинтересовано лишь в том, чтобы набить собственные карманы. Население раздражено: взяточники, коррупционеры и казнокрады надоели всем, поэтому Порошенко, при котором продать и купить все что угодно и кого угодно не составляет труда, стремительно теряет доверие избирателей.
С учетом того, что выборы президента Украины – 2019 состоятся через два месяца, нынешний лидер Незалежной рискует остаться у разбитого корыта. Зеленский же в глазах части электората выглядит как молодой, активный политик, которому под силу обуздать коррупцию.
Но у экспертов нет единого мнения по поводу юмориста. Одни полагают, что его выдвижение согласовано с администрацией Порошенко. Другие называют Зеленского сподручным олигарха Игоря Коломойского, у которого давние обиды на главу государства.
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