Вышедшего из тюрьмы Зеленского заставили работать дворником

Для актера Владимира Зеленского начало года выдалось очень насыщенным. Комик объявил об участии в президентских выборах, начал предвыборную кампанию и успел побывать в тюрьме. Судя по последней записи начинающего политика в Instagram, он решил посвятить себя общественно полезному делу.



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