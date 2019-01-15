Напавшего на Порошенко Зеленского отправили на тот свет
С резким заявлением в адрес актера выступил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безносов. Он прокомментировал видео из сериала "Слуга народа", использованное Зеленским в качестве агитационного ролика.
В нем персонаж комика хоронит президента Украины Петра Порошенко и рассказывает о его невыполненных обещаниях. "Видео можно было назвать идеальным, если бы в конце речи спикер достал пистолет и застрелился", – заявил Безносов.
В сериале "Слуга народа" Зеленский исполняет главную роль. Он играет учителя истории одной из школ Киева Василия Голобородько. Педагог неожиданно становится президентом и начинает борьбу с коррупцией.
Выборы главы государства пройдут в Незалежной в марте этого года. Владимир Зеленский занимает второе место в предвыборной гонке. Лидирует руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Актер объявил о намерении выставить свою кандидатуру в начале января. Ситуацию в стране комик назвал тяжелой. По его словам, у граждан Незалежной есть три пути – плыть по течению, уехать за рубеж или попытаться что-то изменить на родине.
Многие эксперты полагают, что выдвижение Зеленского – срежиссированный Порошенко и его командой спектакль. Якобы цель комика – наброситься на оппонентов главы государства, в то время как президент будет оставаться над схваткой и повышать свой рейтинг в глазах населения.
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