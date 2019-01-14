Любвеобильный Зеленский удовлетворил пьяного Порошенко

Комик Владимир Зеленский жертвовал крупные суммы на карательную операцию в Донбассе, начатую президентом страны Петром Порошенко. О прошлых "заслугах" актера гражданам Незалежной напомнило издание “Украинская неделя”.



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