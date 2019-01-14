Любвеобильный Зеленский удовлетворил пьяного Порошенко
Зеленский благодаря харизме и таланту в свое время смог стать популярным не только в Киеве, но и в Москве. К 2014 году, к моменту государственного переворота и начала гражданской войны на Украине, его позиции в российской столице были прочными, отмечает газета.
Несмотря на хорошие гонорары в Москве, от заработков в России комик отказался. "Зеленский ездил на передовую с выступлениями и жертвовал немалые суммы на нужды фронта, а в Московии против него начаты следственные действия", – пишет "Украинская неделя".
Скандал с финансированием актером вооруженных формирований разразился в 2016 году. В совете депутатов московского района Якиманка обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить, действительно ли Зеленский спонсировал украинскую армию.
Напомним, что в начале января актер объявил об участии в выборах президента Украины. По мнению экспертов, комик имеет неплохие шансы на победу – его позиции сильны на юго-востоке. По опросам социологов Зеленский опережает действующего президента Порошенко.
Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины. Уже сейчас комедийный актер на втором месте в рейтингах, уступая только Тимошенко. Считается, что он - проект Коломойского pic.twitter.com/lOQPlmOJYK— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 1 января 2019 г.
Для многих украинцев 40-летний актер гораздо предпочтительнее, чем изрядно одряхлевший за последние годы глава государства, у которого проблемы с алкоголем.
Впрочем, есть мнение, что выдвижение Зеленского – срежиссированный спектакль, в котором комик играет на стороне Порошенко. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, актер должен наброситься с яростной критикой на оппонентов президента, а глава государства будет оставаться над дракой, тем самым повышая рейтинг в глазах населения.
Украинцы будут выбирать нового президента в марте этого года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря. Лидирует в гонке лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Владимир Зеленский с рейтингом более 10% идет вторым. Петра Порошенко готовы поддержать менее 10% украинцев.
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