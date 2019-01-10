Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского

Комик Владимир Зеленский подыгрывает президенту Незалежной Петру Порошенко, считает политолог Дмитрий Корнейчук. Благодаря этому у украинского лидера есть шанс пройти во второй тур на предстоящем в марте этого года голосовании.



По словам аналитика, Зеленский – кандидат, ориентированный на юго-восточные регионы Украины. Корнейчук полагает, что комика могут поддержать те, кто готов голосовать за Юлию Тимошенко и других оппозиционных Петру Порошенко кандидатов.

"У всех них Зеленский "откусывает" какое-то количество голосов. В итоге благодаря тому, что Зеленский играет на юго-востоке, у Порошенко появляется реальный шанс пойти во второй тур", – пояснил эксперт.

Ранее Корнейчук объяснял намерение Зеленского выдвинуться в президенты. Комик, по мнению эксперта, должен обрушиться с критикой на оппонентов Порошенко и тем самым поднять рейтинг главы государства. Расчет Администрации президента прост: пока его враги грызутся между собой, он остается над схваткой и повышает рейтинг в глазах населения.

Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины. Уже сейчас комедийный актер на втором месте в рейтингах, уступая только Тимошенко. Считается, что он - проект Коломойского pic.twitter.com/lOQPlmOJYK — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 1 января 2019 г.

Впрочем, даже если Зеленский добьется какого-то успеха, иллюзий по поводу политического будущего комика у политолога нет. Актер – лишь расходный материал, который используют и выкинут кукловоды украинской политики, уверен Корнейчук.

Украинцы будут выбирать нового президента в марте этого года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря. Лидирует в гонке лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Владимир Зеленский с рейтингом более 10% идет вторым. Петра Порошенко готовы поддержать менее 10% украинцев.

Владимир Зеленский объявил об участии в выборах 1 января. Он часто критикует политику нынешней украинской власти, но в то же время отмечается антироссийскими действиями и заявлениями. Он поддержал операцию украинской армии в Донбассе и выделил деньги на финансирование вооруженных формирований.