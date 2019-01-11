Порошенко пропал после заявления о порочной связи с Зеленским

На Украине потеряли президента Петра Порошенко. Лидер Незалежной по неизвестным причинам не приехал в Луцк с томосом об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Местные депутаты направили обращение в спецслужбы и потребовали сообщить дату визита главы государства.



прочитано 282 раза