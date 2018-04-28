Тотальный контроль: Киев возьмет крымчан за горло
"Эта структура просто называется крымской полицией. На самом деле выстраивается система, альтернативная СБУ (Служба безопасности Украины. - Прим. ред.)", – цитирует Сивака издание "ПолитНавигатор". По его словам, на границе Украины с полуостровом выстраиваются новые административные здания, которые предназначаются специально для новой полиции.
Эксперт отметил, что заниматься "крымская полиция" будет контролем на границе, созданием базой данных крымчан. "Подход такой: если ты жил на территории Крыма и имеешь крымскую прописку, значит, у тебя стопроцентно есть российский паспорт", – сказал аналитик. По его словам, новая служба будет отслеживать передвижение жителей полуострова, адреса их проживания, место работы родственников и прочее.
Напомним, ранее на Украине объявили о наборе патрульных в отделения полиции по Крыму и Севастополь. Всего требуется 60 человек.
Украина не знает, как заманить Крым обратно. Перекрывала воду, взрывала линии электропередач, устраивала продовольственную блокаду, готовила взрывы в самом Крыму. Теперь вот решила лишить крымчан украинского гражданства. Неужели наконец сработает?— Голос Мордора (@spacelordrock) 20 апреля 2018 г.
По словам руководителя нацполиции Незалежной Сергея Князева, главное управление национальной полиции по полуострову работает еще с 2015 года. Патрульные будут дежурить на ведущих в Крым дорогах. После укомплектования двух отделов новобранцы пройдут курс четырехмесячного обучения, затем заступят на службу на постоянной основе.
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