Киев набирает пушечное мясо для атаки Крыма

Нацполиция Украины объявила о наборе патрульных, которые будут нести службу в отделе по Крыму и Севастополю. Их разместят на границе с полуостровом. Не исключено, что Киев решит использовать их для очередных провокаций на Перекопе.

Всего нацполиции требуются 60 человек, сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя организации Сергея Князева. Он отметил, что главное управление национальной полиции по Крыму и Севастополю работает еще с 2015 года.

По его словам, 60 патрульных будут дежурить на трех дорогах, которые ведут на полуостров. Князев заявил, что украинцев при подъезде к Крыму будет встречать "крымская" полиция. После полного укомплектования личного состава будущие патрульные пройдут четырехмесячный курс обучения, а затем поступят на службу на постоянной основе.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о лишении гражданства Незалежной тех жителей Крымского полуострова, кто получил российские паспорта. По сути Киев на официальном уровне зафиксировал свой отказ от региона.

Как говорится в тексте нормативно-правового акта, получение российского паспорта – это "противоправное действие на временно оккупированной территории". Кроме того, законопроект определяет, что украинскими гражданами являются те, кто на момент провозглашения независимости Незалежной в августе 1991 году постоянно проживал на территории полуострова. В документе отмечается, что принадлежность этих людей к украинскому гражданству устанавливается на срок до 1 мая 2018 года.

Украина не знает, как заманить Крым обратно. Перекрывала воду, взрывала линии электропередач, устраивала продовольственную блокаду, готовила взрывы в самом Крыму. Теперь вот решила лишить крымчан украинского гражданства. Неужели наконец сработает? — Голос Мордора (@spacelordrock) 20 апреля 2018 г.

Киев после воссоединения Крыма с Россией периодически пытается ударить Крым как можно больнее. Полуостров уже пережил энергетическую, транспортную, продовольственную и прочие блокады. Размещение подразделений нацполиции на границе с полуостровом, видимо, может иметь далеко идущие последствия. Киев способен использовать патрульных для очередных провокаций на Перекопе, в том числе вооруженных.