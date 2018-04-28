Москва подсказала Киеву способ захватить Крымский мост
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал высказывание Рефата Чубарова. Он отметил, что внешняя политика Украины сводится к двум вещам – "обвинять соседей и клянчить деньги у Запада".
Белик добавил, что в свое время Киев ничего не сделал для развития и улучшения Крыма. "Когда стало известно, что мы начинаем строить мост, украинские политики в один голос кричали, что моста не будет, что мы его рисуем в Photoshop и монтируем видеоролики. В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop теперь себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного", – цитирует севастопольского депутата RT. Белик констатировал, что со стороны России Украина подобных действий не дождется.
В свою очередь политолог Денис Денисов объяснил, кому выгодны слова о передаче Крымского моста. По мнению эксперта, устами нардепа говорит Киев. "Когда появляются поводы – мост или ситуация в Крыму, – его как чертика из табакерки достают, чтобы народ попугать и продемонстрировать политическую позицию", – приводит слова Денисова РЕН ТВ.
По его словам, выпады Чубарова в сторону России могут поощряться руководством. "Подобного рода комментарии – не проявление позиции определенного политика. Скорее всего, это позиция, которую хочет донести до общественности официальный Киев", – пояснил политолог.
Стали известны подробности госпитализации артиста
Оперная дива не может все бросить
Люди считают, что блондинки связаны
Что досталось бывшей жене артиста