Ракетные испытания КНДР провалились под наблюдением США

Северная Корея попыталась провести очередные ракетные испытания, однако практически сразу после запуска снаряд взорвался. Ни сам запуск, ни его провал сюрпризом для американских политиков не стал.

Несмотря на обострение ситуации на Корейском полуострове, власти КНДР все же решили провести ракетные испытания. Ракета, потенциальную дальность полета которой специалисты оценили в 60 километров, была запущена в сторону Японского моря.

Вооруженные силы США зафиксировали пуск. Они же зафиксировали и тот факт, что практически сразу ракета взорвалась. Уверенность американских специалистов в провале ракетных испытаний Северной Кореи была так велика, что США не предпринимали никаких ответных действий.

"Нам не нужно тратить средства для противостояние этому. Мы не были этим удивлены, мы это предвидели". – цитирует РИА Новости советника по внешней политике США. О неудачном пуске таже было доложено вице-президенту США Майклу Пенсу, прибывшему в Южную Корею.

Несмотря на провал испытаний, Япония выразила протест, отметив, что этот запуск является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Токио направил Пхеньяну официальную ноту. Южная Корея, в свою очередь, созвала комитет Совета национальной безопасности. На нем специалисты обсудили возможные ответные меры.

Напомним, ранее для устрашения Северной Кореи в Японское море вошла ударная группа кораблей США во главе сатомным авианосцем "Карл Винсон". При этом генштаб КНДР пригрозил нанести "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам в случае провокации.