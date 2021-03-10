Школа на 1 150 мест появится на Золоторожском Валу в Москве

Школу на 1 150 мест построят на улице Золоторожский Вал на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста по итогам заседания градостроительно-земельной комиссии.



В ходе встречи приняли решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы по данной территории. На земельном участке площадью 2,18 гектара возведут школу на 1 150 мест суммарной поэтажной площадью 32,7 тысяч квадратных метров. Строительство пойдет за счет средств Адресной инвестиционной программы.



В комитете добавили, что это вторая из двух запланированных школ на территории жилого комплекса "Символ", возведением которого занимается девелопер Донстрой. Инвестор уже приступил к строительству первой школы на 1 250 мест за счет собственных средств.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что в Москве на Вешняковской улице полностью отремонтируют центр поддержки семьи и детства. Здание будет восстановлено снаружи и внутри. Комфорт и безопасность, а главное современное и безопасное здание обеспечат его посетителям все необходимое.

Новые парки, велосипедные дорожки, ярмарки, интересные пешеходные маршруты, удобные дворы – все это предстоит увидеть в ближайшем будущем москвичам. Комфортная для жизни городская среда уже сейчас появляется в каждом уголке столицы. Город без окраин – таков один из основных девизов программы «Мой район», стартовавшей в столице еще в 2018 году. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что «Мой район» не превратится в застывший бюрократический документ, но будет живой программой, постоянно обновляемой с учетом пожеланий самих москвичей.

Проект разработан в соответствии с предпочтениями москвичей и призван сделать столицу настоящим городом будущего с удобной и безопасной развитой инфраструктурой. Помимо расширения и реконструкции транспортных объектов в 2021 году в Москве запланировано обустройство 106 популярных мест отдыха, парковых и озелененных территорий. Среди них Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр площадью в пять гектаров, более тысячи гектаров окружных парков, 29 водоемов и других площадок. Принципиальным отличием всех проектов в рамках программы «Мой район» является то, что все они реализуются по наказу самих москвичей. При этом проект постоянно дорабатывается с учетом пожеланий местных жителей.