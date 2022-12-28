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Lifestyle
Как привести лицо в порядок за три дня до Нового года: 5 рекомендаций косметолога

Как привести лицо в порядок за три дня до Нового года: 5 рекомендаций косметолога

Когда до главного зимнего праздника остаются считанные дни, нужны эффективные средства с быстрым и заметным эффектом. Как преобразить кожу лица за три дня до Нового года, чтобы восхищать окружающих красотой и свежестью, рассказывает Роза Герлиани – врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины DMC.
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Времени до самой волшебной ночи года осталось совсем мало. Но, тем менее, можно успеть составить для себя программу красоты, чтобы в главную зимнюю ночь выглядеть роскошно. Прямо сейчас займитесь процедурами преображения, ведь чем раньше начнете, тем больше успеете сделать приятного и полезного для своей кожи.

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Итак, что можно и нужно сделать для своей привлекательности?

Скорректировать образ жизни

Залог красоты ― в комплексном подходе и здоровье. Чтобы быть красивыми внешне, необходимо поддерживать организм изнутри. Даже если осталось всего несколько дней до праздника и важного выхода в свет, всегда можно успеть добавить пару полезных привычек в свою повседневность.

Наладить питьевой режим

Вода помогает выводить токсины из организма и поддерживать баланс всех систем, поскольку главные процессы происходят во влажной среде. Для взрослого человека оптимальная норма в день составляет примерно 30 мл воды на 1 кг веса.

Нормализовать режим сна

Старайтесь засыпать до 23:00. В эти часы у нас синтезируется гормон сна мелатонин, необходимый коже для регенерации и поддержания клеточных процессов.

Обеспечить правильное питание

Избегайте употребления мучных продуктов, фастфуда, сладких газированных и алкогольных напитков. Они лишают организма важных минералов, отвечающих за выработку коллагена, тем самым вызывая преждевременные признаки старения кожи. Курение также губительно влияет на красоту нашей кожи. А вот что стоит включить в меню, так это крупы, овощи, фрукты, ягоды, бобовые, орехи и рыбу.

Сделать косметологические процедуры

Преимущество современной косметологии заключается в полном отсутствии реабилитации после многих процедур. Поэтому сейчас есть возможность моментально улучшить внешность и сразу выходить в свет.

Роза Герлиани. Фото: пресс-служба

Пилинги

По-зимнему тусклый цвет лица, усталый и утомленный внешний вид ― зрелище не вдохновляющее. Но можно решить эту задачу с помощью инновационных пилингов, после которых кожа будет выглядеть свежей, гладкой и сияющей здоровьем. Например, пилинги PRX-T33 и BioRePeelCl3 подходят как для молодой, так и зрелой кожи и не требуют периода восстановления. Благодаря особым запатентованным формулам, эти пилинги можно делать круглый год и буквально за несколько дней до важных событий, поскольку они не вызывают каких-либо раздражений, покраснений и шелушений на коже.

Аппаратные методики

За несколько дней до новогодней ночи можно сделать микротоковую терапию. Эта процедура улучшает микроциркуляцию в коже, придает ей свежий, здоровый вид. Фототерапия эффективно устраняет признаки фото– и хромостарения, оказывая длительный омолаживающий эффект. Обе процедуры очень комфортны и безопасны и их можно спокойно делать за несколько дней до выхода в свет.

Фото: Vasilii Smirnov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2022, 16:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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