Неделя до Нового года: как быстро убрать следы усталости и преобразить кожу к празднику

Обратный отсчет до главной ночи в году запущен! А это значит, что надо успеть не только продумать меню, купить подарки, но и быть готовыми встретить новый год во всеоружии ? свежими, красивыми и роскошными. О лучших процедурах для кожи лица в этот период рассказывает Лалита Коригова ? врач-косметолог центра инновационной медицины DMC.



Эти процедуры оказывают заметный эффект увлажнения кожи, благодаря чему она выглядит сияющей и матовой. Тон и поверхность кожи выравниваются, а также снижается салоотделение. Все потому, что инъекции доставляют в глубокие слои необходимые питательные вещества, витамины, минералы и важные аминокислоты, которые насыщают клетки, гармонизирует обменные процессы и восстанавливают тонус кожи. Делать мезотерапию и биоревитализацию рекомендуется не позднее, чем за 10 дней до праздников, поскольку есть риск образования папул, и коже требуется некоторое время для восстановления.

Такую процедуру можно сделать на разные зоны лица: скулы, губы, носослезная борозда. Препараты на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция прекрасно восполняют недостающие объемы, подчеркивают выразительность природных черт и освежают лицо. Рекомендуется делать инъекции таких филлеров за 10 дней до важных событий и выходов в свет, чтобы небольшая отечность и легкие гематомы на месте уколов, которые иногда могут возникать, успели пройти.

Рекомендуется пациентам, склонным к отекам. Стимулирует в коже выработку собственного коллагена, синтез которого, как известно, снижается в два раза после 35 лет. Эффект от процедуры сохраняется до 16 месяцев.

Ее еще называют SMAS-лифтингом или безоперационной подтяжкой лица. Уникальность процедуры в том, что она дает мощный комплексный эффект без уколов или хирургического вмешательства. Причем делать ее можно как на лице, так и на теле, не только подтягивая контуры тела и кожу, но и убирая лишние жировые отложения. С помощью этой процедуры можно подтянуть кожу в области коленей, бедер, живота, сделать овал лица более четким, убрать отеки, мешки под глазами и второй подбородок. В зависимости от размера зоны воздействия, достаточно от 20 до 60 минут, чтобы получить заметный эффект, который виден уже через 1-2 недели и усиливается в течение следующих 4-х месяцев. В целом результат терапии сохраняется до 1,5 лет.

Рекомендуются тем, кто хочет убрать с лица нежелательные морщины и придать коже более свежий молодой вид. Процедура занимает не более 15 минут, а эффект наступает уже через 3-4 дня. Полностью морщины разглаживаются через 2 недели.

По-другому эта процедура называется фотоомоложение. Помогает решить сразу комплекс проблем с кожей: осветлить пигментацию, уменьшить покраснения, сузить расширенные сосуды и поры, вылечить акне и постакне. Все благодаря светофильтрам, которые врач выбирает по типу кожи и задачам пациента. После процедуры может сохраняться небольшая отечность, поэтому рекомендуется ее делать за 10-14 дней до нового года, чтобы к празднику выглядеть роскошно.

Эту процедуру можно сделать накануне праздника, чтобы убрать черные точки и шелушения, одновременно напитав кожу влагой и микроэлементами. Очень приятная и не требующая реабилитации, она сочетает мягкое очищение, легкий массаж и глубокое увлажнение кожи лица. От усталости и тусклого цвета кожи не останется и следа, и вы будете ловить восхищенные взгляды!