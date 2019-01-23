Отдохнувшая Навка поразила отсутствием вкуса
Предметом обсуждения стал снимок Татьяны Навки, переполошивший всю Сеть. После публикации фотографии в Instagram фигуристки пользователи долго пытались разглядеть – есть ли под полупрозрачным платьем нижнее белье.
Однако главная проблема, как выяснилось, вовсе не в наличии или отсутствии трусов – а в отсутствии вкуса. По крайней мере, так считает топ-стилист Маргарита Андрианова.
"Тот редкий случай, когда во времена моды на винтаж кто-то умудрился найти несовременный фасон настолько безвкусный, что даже старомодность его не спасает. И эта резинка на талии совершенно не подчеркивает фигуру – скорее, наоборот", – комментирует снимок Навки эксперт по красоте.
По словам Андриановой, плюсы Навки – свои черты лица и отсутствие явных следов ботокса и неумелого хирургического вмешательства. Эксперт считает, что с такой внешностью очень пошли бы пастельные тона и стиль оверсайз в одежде.
Макияж
Татьяне подойдет любой дневной макияж с затемнением внешней складки века и мягкой растушевкой, персиковые нюансы добавят свежести. Хорошей идеей будет обыграть цвет румян с макияжем глаз.
Прическа
Для того, чтобы волосы выглядели роскошно, к сожалению, мало просто отрастить их и распустить. Даже если вы – блондинка, да-да, даже в этом случае. Навке стоит либо задуматься о стильной стрижке, либо заняться уходом за волосами. А лучше сделать и то, и другое.
"Таня, остриги их, просто сделай это! В конце концов, Эма Уотсон, Рианна и Лилли Коллинз только выиграли от короткой стрижки", - советует Навке Андрианова.
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