Навка проболталась о жутких страданиях
Татьяне Навке после напряженного труда перед новогодними праздниками удалось отдохнуть. Известная фигуристка призналась: она так устала, что не могла даже думать о спорте. Недельный отпуск Навка провела в горизонтальном положении, отсыпалась и отъедалась.
Поклонники умиляются, глядя на опубликованный в Instagram снимок. "Очень симпатичная фотография. На зайчика похожи. Ноги на заднем плане как ушки. Очень мило!", "Вы просто прелесть, сила души и тела, умная и прекрасная!", "Танечка! Все вас обожают, и я очень люблю! Пусть всегда и во всем вам везет", – пишут комментаторы.
В то же время, Навка отметила, что затягивать такой отдых не стоит. Фигуристка рассказала поклонникам, что это может грозить ей серьезными неприятностями.
"Но тело говорит мне, что хватит, а то начнутся опять эти страшные и ноющие боли в шее, в спине, в суставах. Так что деваться некуда, начинаем возвращаться в этот прекрасный мир йоги! Эти потрясающие ощущения, когда твои отдохнувшие мышцы приятно растягиваются", – написала Навка.
Навка напомнила фанатам, что йога – это не только спорт. Это, по словам фигуристки, еще и единение души, тела и разума. А еще, по опыту Навки, спасает от болей.
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