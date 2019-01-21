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Навка проболталась о жутких страданиях

Татьяна Навка. Фото: www.globallookpress.com
Известная фигуристка Татьяна Навка рассказала о страшных болях во всем теле. Спортсменка призналась, что спасают ее только занятия йогой.
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 Татьяне Навке после напряженного труда перед новогодними праздниками удалось отдохнуть. Известная фигуристка призналась: она так устала, что не могла даже думать о спорте. Недельный отпуск Навка провела в горизонтальном положении, отсыпалась и отъедалась.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Поклонники умиляются, глядя на опубликованный в Instagram снимок. "Очень симпатичная фотография. На зайчика похожи. Ноги на заднем плане как ушки. Очень мило!", "Вы просто прелесть, сила души и тела, умная и прекрасная!", "Танечка! Все вас обожают, и я очень люблю! Пусть всегда и во всем вам везет", – пишут комментаторы.

В то же время, Навка отметила, что затягивать такой отдых не стоит. Фигуристка рассказала поклонникам, что это может грозить ей серьезными неприятностями.

"Но тело говорит мне, что хватит, а то начнутся опять эти страшные и ноющие боли в шее, в спине, в суставах. Так что деваться некуда, начинаем возвращаться в этот прекрасный мир йоги! Эти потрясающие ощущения, когда твои отдохнувшие мышцы приятно растягиваются", – написала Навка.

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Навка напомнила фанатам, что йога – это не только спорт. Это, по словам фигуристки, еще и единение души, тела и разума. А еще, по опыту Навки, спасает от болей.

Автор: Андрей Евлампиев21 января 2019, 18:33
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