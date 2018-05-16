Трусы до ушей: мир покоряет новый пляжный тренд
Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразу несколько снимков в задранных трусах розового и персикового цветов. Она позирует на пляже и перед зеркалом.
Тренд поддержали модели Эмили Ратаковски, Белла Хадид и Деми Роуз. К ним присоединилась британская певица и актриса албанского происхождения Рита Ора и другие.
Не осталась в стороне модель плюс-сайз Эшли Грэм. Она снялась в леопардовом слитном купальнике.
Напомним, что в апреле возник тренд под названием underboob. Тенденцию намеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella в США.
На этом же мероприятии появилась и другая модная тенденция. Девушки стали украшать интимные части тела рисунками фруктов, покрытых блестками.
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