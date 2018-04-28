Модный провал: звезды опозорились на закрытии ММКФ

"Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, – значит она была одета идеально", – говорила когда-то Коко Шанель. К сожалению, сценические наряды отечественных звезд порой с трудом удается забыть, а особенно позорными, для не умеющих одеваться артисток, становятся красные дорожки.

Специально для Dni.Ru основатель онлайн школы стиля Polistyle Ольга Смит разобрала модные промахи в образах знаменитостей, присутствующих на закрытии 40-го Московского международного кинофестиваля.

"Начну с того, что вроде бы никто в России не поддерживает движение против сексуальных домогательств, но, все же, большинство звезд облачились в черное и это печально!" – сразу отметила Ольга. По мнению стилиста обычным зрителям хочется видеть на таких церемониях яркие и интересные платья, которые можно подолгу рассматривать. "Получается все как на подбор в темных платьях. Со стороны выглядит так, как будто они все в одинаковых нарядах, хотя, безусловно, они все разные", – рассказал эксперт и приступил к внимательному изучению образов очаровательных дам.

Стилист сразу же обратил внимание на модный ляп Ирины Безруковой. "В целом наряд очень элегантный и отлично смотрится, однако торчащий край колготок разрушает все очарование. Это может быть у простых людей, но не у звезд", – отмечает Смит.

Эксперт похвалил Марию Кожевникову за удачный выбор накидки, однако добавил, что та не сочетается с платьем и украшениями. "Аксессуары нужно было бы взять более герметичные и острые, тогда они отлично подошли бы к накидке, а если заменить платье на белое с принтом, то образ произвел бы фурор!" – подметила Ольга.

"Не на миллион" – это про Сашу Савельеву. В целом исполнительница выбрала неплохой образ, но создается впечатление, что певица где-то забыла верх от костюма. "Можно было надеть блузку из органзы с пышными рукавами также не хватает интересной сумки", – советует профессионал.

Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) 27 Апр 2018 в 1:49 PDT

"Верх как будто из комплекта нижнего белья", – удивился эксперт, глядя на платье Марины Орловой. По мнению специалиста такой образ больше подходит для исполнения канкана в кабаре нежели для торжественного мероприятия. Также, Марине стоило бы подобрать другие аксессуары: "Всю картину портит мех, который смотрится отнюдь не выигрышно, однозначно нужно менять накидку на однотонную".

Элегантный образ Дарии Повереновой разрушили белые лямки черного платья. Смит уверена, что этого можно было избежать добавив к костюму другие элементы белого цвета. "Тем более черно-белое сочетание сейчас очень актуально", – отметила девушка.

Публикация от Daria Poverennova (@dpoverennova) 26 Апр 2018 в 10:14 PDT

Наряд Алисы Толкачевой не впечатлил Смитт и вызвал всего один вопрос: Почему платье в полоску? "Такая полоска отнюдь не для этого платья, она может быть уместна на сарафане. Если бы платье было однотонное смотрелось бы намного элегантней, ну и туфли подобраны ужасно, точнее не подобраны вообще" – раскритиковала образ Алисы основатель онлайн школы стиля Polistyle Ольга Смит.