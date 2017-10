Девушек в Сети захватил новый омерзительный тренд

Похоже, что в будущем гладко выбритые Instagram-звезды превратятся в настоящих йети. Дело в том, что тренд на волосатость продолжает набирать обороты. Очередное модное явление – обильная растительность в носу.

Устав приклеивать накладные ресницы, девушки стали "приукрашивать" носы. Все началось с пользовательницы gret_chen_chen, передает "Би-би-си". Девушка разместила в Instagram фото, на котором видно, что из ее носа торчат пучки волос, и пошутила, что нарастила их.

This is jus not okay, not even for Halloween #nosehairextensions pic.twitter.com/nbJJKwREbG — Rita Sousa (@ritikitz) 9 октября 2017 г.

Who said parents in their 30's couldn't be 'bang on trend'? Nose hair extensions are 'the next big thing'. APPARENTLY #nosehair #extensions pic.twitter.com/8KMdlI9iV0 — Radio Aire Breakfast (@airebreakfast) 9 октября 2017 г.

Оказалось, что это всего лишь накладные ресницы. Позже примеру шутницы последовали и другие Instagram-красотки. Теперь соцсеть заполонили снимки девушек с "волосатыми" носами.

Некоторые модницы пошли дальше и начали украшать накладными ресницами не только носы, но и губы. Вполне возможно, что в скором времени шуточный флешмоб превратиться в неотъемлемую часть нашего внешнего вида.

Публикация от GretChen Chen (@gret_chen_chen) Окт 4 2017 в 12:39 PDT

Публикация от Davison (@davisonvideo) Окт 6 2017 в 7:41 PDT

Напомним, ранее уже мир захватил тренд на широкие, взъерошенные брови, волосатые ноги и подмышки. Все больше известных моделей отказываются от бритвы и эпилятора в пользу естественной "красоты". Впрочем, большинство по-прежнему считают повышенную волосатость омерзительной.