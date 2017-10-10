Девушек в Сети захватил новый омерзительный тренд
Устав приклеивать накладные ресницы, девушки стали "приукрашивать" носы. Все началось с пользовательницы gret_chen_chen, передает "Би-би-си". Девушка разместила в Instagram фото, на котором видно, что из ее носа торчат пучки волос, и пошутила, что нарастила их.
This is jus not okay, not even for Halloween #nosehairextensions pic.twitter.com/nbJJKwREbG— Rita Sousa (@ritikitz) 9 октября 2017 г.
Who said parents in their 30's couldn't be 'bang on trend'? Nose hair extensions are 'the next big thing'. APPARENTLY #nosehair #extensions pic.twitter.com/8KMdlI9iV0— Radio Aire Breakfast (@airebreakfast) 9 октября 2017 г.
Оказалось, что это всего лишь накладные ресницы. Позже примеру шутницы последовали и другие Instagram-красотки. Теперь соцсеть заполонили снимки девушек с "волосатыми" носами.
Nose Hair Extensions inspired by @gret_chen_chen (on IG)���� yes or no? ��— Taylor R (テイラー) (@iamtay_tay) 8 октября 2017 г.
#nosehairextensions #nosehairextension #nosehair pic.twitter.com/ALsvtftJn3
Некоторые модницы пошли дальше и начали украшать накладными ресницами не только носы, но и губы. Вполне возможно, что в скором времени шуточный флешмоб превратиться в неотъемлемую часть нашего внешнего вида.
Напомним, ранее уже мир захватил тренд на широкие, взъерошенные брови, волосатые ноги и подмышки. Все больше известных моделей отказываются от бритвы и эпилятора в пользу естественной "красоты". Впрочем, большинство по-прежнему считают повышенную волосатость омерзительной.
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