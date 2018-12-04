Когда супруги перестают скандалить по мелочам

Американские социологи выяснили, когда мужья и жены перестают спорить и ругаться по пустякам. Это происходит лишь через несколько десятилетий совместной жизни.

Изучением данной проблемы занялись специалисты университета Калифорнии в Беркли (США). Они выяснили, что только через долгие годы ссоры замещают юмор и понимание.

Также исследователи отметили, что семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше, чем одинокие пожилые люди, передает журнал Emotion. При этом, по их словам, сегодня каждая вторая пара супругов расходится в первые два года совместной жизни из-за скандалов.

Социологи на протяжении 13 лет наблюдали за поведением почти сотни устоявшихся семейных пар, которые жили вместе от 15 до 35 лет. Исследования раскрыли интересный феномен.

С одной стороны, молодые пары оказались более склонны к негативным эмоциям и агрессивной манере ведения споров. С другой стороны, это было абсолютно не присуще для супругов, проживших друг с другом более двух десятков лет.

Кроме того, поведение одних и тех же пар похожим образом менялось с течением времени. Острота конфликтов ослабевала, а количество позитивных эмоций и довольство жизнью через годы росло.