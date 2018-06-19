Брак оказался полезен для здоровья
Специалисты проанализировали данные исследований почти за полвека, в которых участвовали более двух миллионов человек. Оказалось, что одинокие люди чаще умирали из-за ишемической болезни сердца и инсульта.
У разведенных на 25% возрастала вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, а инсульта – на 16%. Риск смерти у тех, кто никогда не был в браке, а также овдовевших или разведенных людей повышается на 42% и 55% соответственно, передает телеканал "360".
Ученые объясняют этот необычный факт тем, что люди, имеющие спутника жизни, обладают более крепкими социальными связями и лучше следят за своим здоровьем. Российские эксперты согласились с выводами иностранных коллег.
Так, психолог Мария Разлогова отметила, что у каждого человека есть базовая потребность в безопасной привязанности, и мы нуждаемся в глубоких прочных отношениях с близкими людьми. По ее словам, у супругов с благополучными отношениями эта потребность удовлетворена, что хорошо для психологического здоровья.
Напомним, ранее группа австралийских ученых выяснила, что одинокие люди чаще прикладываются к бутылке, а женатые стремительнее набирают лишний вес.
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