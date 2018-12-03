Раскрыты черты плохого любовника
В своем личном блоге в "ЖЖ" гражданский журналист и колумнист "Дни.ру" Морена Морана указала на десять отличительных черт. Их наличие – звоночек задуматься о том, с тем ли человеком вы связываете себя отношениями, ведь гармония в постели – далеко не последний их пункт.
Первым признаком плохого любовника является то, что мужчина не понимает, что секс для женщины – скорее эмоциональнее, а не физическое событие. Представительницам прекрасного пола необходимо чувствовать себя комфортно и расслабленно, а также видеть, что она желанна.
Следующие черты антилюбовника – грубость и непонимание самой физиологии процесса. Плохо и то, когда мужчина думает, что при оргазме женщина должна издавать громкие звуки и извиваться как змея.
- Чем хорошая хозяйка отличается от плохой? - У хорошей хозяйки в шкафу всегда порядок, а у плохой - любовник.— Анекдоты из России (@anekdotru) 21 октября 2016 г.
Плохой любовник изучает технику в сексе по порнороликам; мужчина – болтун и постоянно рассказывает своим друзьям о сексе; плохо пахнет или, напротив, постоянно моется – до и после секса. Ужасно, если мужчина не заботится о контрацепции. И, наконец, последний признак плохого любовника – когда он формирует у женщин завышенные ожидания, рисуя себя в их глазах богом секса.
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