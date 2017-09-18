Ученые озвучили трагическую проблему секса

Американские ученые выяснили, что для достижения вожделенного оргазма, продолжительность секса должна составлять не меньше 19 минут. Однако другие статистические данные говорят о том, что люди буквально обречены на жизнь без физиологических удовольствий.

Исследователи проанализировали данные о сексуальной активности 432 пар, которые являлись пользователями специального мобильного приложенияLovely. С помощью программы они узнали, среднюю продолжительность интимной близости и то, сколько нужно времени партнерам для достижения оргазма.

Оказалось, что, многие люди просто обречены на жизнь без удовольствий. Так, в среднем, половой акт длится 12 минут, а для достижения оргазма большинству людей необходимо заниматься сексом в течение не менее 19 минут, сообщает Men's Health. При этом, исследователи не уточняют, включали ли они в свои измерения продолжительность прелюдии или нет.

Кроме того, ученым удалось сравнить показатели интимной жизни пар из разных американских штатов. Выяснилось, что самые счастливые любовники живут в штате Мэн. Именно здесь живут пары, которые занимаются сексом около 20 минут, и весьма удовлетворены этим.

А вот жителей штата Мичиган можно назвать самыми несчастными любовниками. Здесь средняя продолжительность полового акта составляет всего семь минут. Кроме того, именно в этом штате нашлось больше всего респондентов, которые не удовлетворены своей личной жизнью и хотели бы что-то в ней поменять.

Ранее, в рамках другого исследования с участием испытуемых из разных стран, ученые пришли к выводу, что в среднем, половой акт длится всего пять минут. При этом, например, турецкие пары справлялись с этим занятием значительно быстрее, чем представители Нидерландов, Испании, Великобритании и США.