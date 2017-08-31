Ученые определили дозу секса для каждого возраста

Американские ученые пришли к выводу, что в каждой возрастной категории существует свое предельное количество половых актов в год. Специалисты рассчитали эту норму, подчеркнув, что ее лучше не превышать.

Исследователи из Института имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции пришли к выводу, что чем старше мы становимся, тем меньше нуждаемся в интимной близости, даже если субъективно нам кажется, что мы способны на большее. Исходя из этого, ученые рассчитали, определенную дозу секса, которая необходима в каждом конкретном возрасте, передает Daily Mail.

Так, молодым людям в возрасте от 18 до 29 лет стоит заниматься любовью не больше 112 раз в год, то есть два раза в неделю. В возрасте от 30 до 39 лет количество секса снижается до 86 раз в год или 1,6 раза в неделю.

У тех же кому от 40 до 49 лет сексуальная активность снижается еще больше и соответствует 69 половым актам в год, то есть 1,4 раза в неделю. "По мере того, как мы становимся старше, наши шансы на развитие хронических заболеваний повышаются, а это, в свою очередь, отрицательно влияет на частоту и качество сексуальной активности", – пояснил один из авторов работы доктор Джастин Лехмиллер.

Вместе с тем, это исследование противоречит многим другим научным работам. Например, уже неоднократно сексологи говорили о том, что в 35 лет у женщин наступает пик сексуальной активности. А недавно ученые Массачусетского университета и вовсе заявили о том, что после 70 лет у старушек резко повышается либидо и они нуждаются в интенсивной сексуальной нагрузке.