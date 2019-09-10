На юге Москвы мужчину ограбили на 1,5 миллиона рублей

На юге Москвы двое неизвестных избили мужчину и отобрали у него сумку, в которой находились документы и крупная сумма денег. По предварительной информации, злоумышленники похитили более 1,5 миллиона рублей.
После преступления они скрылись на машине. Полицейским вскоре удалось задержать злоумышленников. По факту случившегося ведется проверка, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД.
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