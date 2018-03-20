В Ульяновске мать зарезала троих детей и покончила с собой
По предварительной версии, детей убила собственная мать. Женщина сначала нанесла смертельные ранения детям десяти, шести и пяти лет, а позже покончила с собой.
Тела обнаружила соседка. Она пришла проведать семейство по просьбе бывшего супруга погибшей и отца детей, проживавшего отдельно, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", продолжаются следственные действия.
Напомним про еще один чудовищный случай, произошедший в Ульяновской области. Женщина уронила с балкона пятимесячного ребенка подруги, у которой была в гостях. Прибывшая скорая отвезла малыша в больницу, где у него диагностировали множественные переломы и сотрясение головного мозга. В полиции дама пояснила, что взяла мальчика на руки, поскольку тот плакал, однако не смогла его удержать.
В квартире на тот момент в состоянии алкогольного опьянения находилась и мать грудничка. После происшествия по инициативе следственных органов из семьи был изъят и второй малыш – брат-близнец пострадавшего мальчика. Нерадивая нянька признана виновной в совершении преступления по статье "Покушение на убийство малолетнего".
Добавим, что совсем недавно Омский областной суд приговорил 38-летнего Евгения Карманова за убийство младенца к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. По версии следствия, мужчина взял сына за ножки и подставил под струю горячей воды, а потом дважды ударил головой о ванну, размозжив ребенку череп. Психиатрическая экспертиза признала детоубийцу вменяемым.
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