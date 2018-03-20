В Ульяновске мать зарезала троих детей и покончила с собой

В Ульяновский области найдены тела четырех человек, трое из которых были несовершеннолетними. По факту массового убийства сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

По предварительной версии, детей убила собственная мать. Женщина сначала нанесла смертельные ранения детям десяти, шести и пяти лет, а позже покончила с собой.

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Тела обнаружила соседка. Она пришла проведать семейство по просьбе бывшего супруга погибшей и отца детей, проживавшего отдельно, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", продолжаются следственные действия.

Напомним про еще один чудовищный случай, произошедший в Ульяновской области. Женщина уронила с балкона пятимесячного ребенка подруги, у которой была в гостях. Прибывшая скорая отвезла малыша в больницу, где у него диагностировали множественные переломы и сотрясение головного мозга. В полиции дама пояснила, что взяла мальчика на руки, поскольку тот плакал, однако не смогла его удержать.

В квартире на тот момент в состоянии алкогольного опьянения находилась и мать грудничка. После происшествия по инициативе следственных органов из семьи был изъят и второй малыш – брат-близнец пострадавшего мальчика. Нерадивая нянька признана виновной в совершении преступления по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Добавим, что совсем недавно Омский областной суд приговорил 38-летнего Евгения Карманова за убийство младенца к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. По версии следствия, мужчина взял сына за ножки и подставил под струю горячей воды, а потом дважды ударил головой о ванну, размозжив ребенку череп. Психиатрическая экспертиза признала детоубийцу вменяемым.

