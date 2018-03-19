Мужчина с топором напал на московскую школу

Согласно сообщениям СМИ, в школу №947 в Восточном Бирюлеве на юге Москвы вошел вооруженный топором нетрезвый отец одного из учеников и принялся крушить мебель. "Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу столичного управления МВД. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.