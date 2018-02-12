Новые подробности катастрофы Ан-148 под Москвой

Под Москвой разбился Ан-148: выживших нет Олимпиада-2018 Расписание Олимпиады в Пхенчхане Медальный зачет Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Понедельник 12 февраля
Лента новостей
12:00
"Какое лицемерие": МОК обвинили в пиаре на крушении российского самолета
11:52
Кому выгодно раскручивание скандала с АСВ
11:51
Директор "Саратовских авиалиний" отказался говорить о трагедии
11:15
Рынки пытаются начать неделю с позитива
10:53
Создано лекарство от рака без побочных эффектов
10:37
Чадов и Дитковските снова вместе
10:30
Медальный зачет Олимпиады-2018
10:24
Американская фигуристка завистливо отругала Загитову
10:06
В Подмосковье произошел крупный пожар
09:49
Кудрявцеву с обгрызенными ногтями обозвали "старой тумбочкой"
09:28
Бузова в камуфляже занялась любовью
09:14
Предатель Родченков перечислил "употреблявших допинг" чемпионов Сочи-2014
09:06
Борисову принудительно отправляют лечиться от зависимости
08:56
В центре Москвы автомобиль пробил ограду и рухнул в реку (видео)
08:51
Волочкову затравили за бесноватые танцы в день крушения Ан-148
08:37
На звезду "Ольги" Яну Троянову напал маньяк с ножом
08:28
Фото пассажиров и экипажа разбившегося под Москвой Ан-148
08:13
Российские фигуристы щелкнули США по носу на Олимпиаде
08:11
Карауловой перед выходом на сцену потребовалась экстренная помощь
08:07
Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля
07:55
Под Москвой случилось массовое ДТП
23:19
Момент крушения Ан-148 под Москвой попал на видео
21:36
Ан-148 преследовали несчастья
21:06
Мировые политики шокированы крушением Ан-148
21:00
Последствия катастрофы Ан-148 под Москвой
20:37
Место крушения Ан-148 сняли с воздуха
20:28
Первый канал отменил показ "Что? Где? Когда?"
20:23
Взлет разбившегося Ан-148 попал на видео
20:16
Опубликованы последние переговоры экипажа рухнувшего Ан-148
20:10
На борту рухнувшего в Подмосковье Ан-148 были иностранцы
20:03
Россияне распекли назвавшего "биоматериалом" жертв Ан-148 министра
19:23
Трагическое совпадение: пассажир Ан-148 погиб в день своего 33-летия
19:05
Капитан Ан-148 принял странное решение перед взлетом
19:01
Обломки самолета упали рядом с жилыми домами
18:51
Петербургский педофил насиловал школьницу 10 минут прямо в метро
18:48
Очевидцы: Взрыв Ан-148 был как ядерный
18:45
Министр Соколов: Выживших нет
18:34
Жуткие кадры с места крушения Ан-148
18:21
На месте крушения лайнера под Москвой нашли черный ящик
18:06
Что привело к гибели самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье
18:06
При крушении самолета под Москвой погибли трое детей
17:52
Перед смертью пилот Ан-148 успел подать сигнал бедствия
17:42
Чудом выживший пассажир Ан-148: У меня день рождения
17:42
Панайотов сделал заявление после крушения самолета
17:17
Последнее фото красавицы-стюардессы разбившегося Ан-148
17:13
Эксперт назвал терактом крушение самолета в Подмосковье
17:12
"Саратовские авиалинии" подтвердили крушение лайнера под Москвой
17:03
Душераздирающие видео: родственники жертв Ан-148 рыдают от горя в аэропорту Орска
16:55
На борту Ан-148 случился взрыв при наборе высоты
16:44
Список жертв крушения Ан-148 под Москвой
16:32
Возможно столкновение: рядом с Ан-148 нашли обломки почтового вертолета
16:31
Перед крушением лайнер выписывал в воздухе зигзаги
16:30
Прямая трансляция с места крушения Ан-148
16:08
Первые фото и видео с места крушения самолета в Подмосковье
15:57
Очевидцы: Перед катастрофой Ан-148 был охвачен огнем
15:56
При крушении лайнера в Подмосковье погиб 71 человек
15:50
На месте крушения самолета в Подмосковье найдены тела жертв
15:48
Лайнер Ан-148 рухнул спустя две минуты после взлета
15:21
Под Москвой разбился пассажирский самолет
14:55
Цымбалюк-Романовская добивала тяжелобольного Джигарханяна
14:25
Валерия вышла в свет без белья (фото)
13:59
Шикарная жизнь эскортницы Насти Рыбки
13:37
"Российскую военную колонну" обнаружили на Марсе
12:58
Российская телеведущая родила третьего ребенка
12:35
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
11:58
Ликовавший после бронзы Елистратов довел МОК до бешенства
11:31
Ксения Собчак вспомнила о мечте стать проституткой
11:10
Как действует белая магия
10:59
Галкин ляпнул про собаку Панина в эфире Первого канала
10:32
Разгромившая соперниц Медведева отбила грязную провокацию на Олимпиаде
09:59
Униженный детдомовец убил 52 человека для удовольствия
09:57
При пожаре в Астрахани погибли дети
02:24
Горячая Бузова с автоматом раздвинула ноги
22:06
За кого болеть на Олимпиаде 11 февраля
18:48
Соседов добил упавшую Пугачеву
18:33
Пуговка из "Папиных дочек" показала свадебное платье
17:42
61-летний Шифрин взбудоражил накачанным телом
17:19
Елистратов: Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили!
16:52
Праздник на чужой улице
16:43
В Москве автомобиль сбил двоих детей на зебре
16:28
Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
16:07
Эксперт: Пугачева несчастлива с Галкиным
15:50
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
15:38
Россия со слезами вырвала первую награду на Олимпиаде
15:23
Виктория Лопырева готовится стать мамой
14:45
Спасавшаяся от мужа с ножом москвичка выпрыгнула в окно
14:20
Слишком сложно: Шурыгина отказалась от престижной работы
14:19
В машине Лободы ночью взорвалась бомба
13:53
Известный голливудский красавчик умер от лейкемии
13:30
Геи встретили поющую Бузову истошным криком
12:48
Нелли Ермолаева показала странное фото из роддома
12:17
Горячие фото самой сексуальной спортсменки
12:05
Эрнст лично прооперирует тяжелобольного Краско
11:40
Страшные тайны: Адольф Гитлер
11:28
Известный футболист умер в 36 лет от рака
11:15
Постаревшая Кристина Орбакайте стала копией Маши Распутиной
10:57
Чуев из "Дома-2" поглумился над покалеченной мамой Гобозова
10:40
Российские хоккеисты разгромили хозяев Олимпиады
10:19
Звезда "Карточного домика" умерла от рака
10:09
Корчевников всех обманул
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская добивала тяжелобольного Джигарханяна
Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Эксперт: Пугачева несчастлива с Галкиным
Горячая Бузова с автоматом раздвинула ноги
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Постаревшая Кристина Орбакайте стала копией Маши Распутиной
Происшествия

Новые подробности катастрофы Ан-148 под Москвой

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Стали известны детали расследования крушения пассажирского лайнера "Саратовских авиалиний" 11 февраля, выполнявшего рейс Москва – Орск. Озвучены возможные причины трагедии.
прочитано 7808 раз

По данным компетентных источников, трагедия с самолетом, на борту которого находился 71 человек, могла произойти из-за поломки указателя скорости, моментального разрушения двигателя во время полета, либо обледенения лайнера. Взрыв, который услышали жители близлежащих населенных пунктов, скорее всего, произошел при детонации топливных баков лайнера в момент столкновения с землей.

ПО ТЕМЕ

Жертвы Ан-148: "Я долетел, а она – нет"

Последствия катастрофы Ан-148 под Москвой

Ан-148 преследовали несчастья

 Под Москвой разбился Ан-148

Сюжеты Под Москвой разбился Ан-148

Рейс до Орска составляет около двух часов, что исключает необходимость полностью заправлять баки перед вылетом. Возможно, из-за этого в них могла находиться взрывоопасная воздушно-топливная смесь, сообщает "Коммерсантъ". Кроме того, есть версия поломки указателя скорости самолета. Такое уже происходило в 2011 году с самолетом этой модели, когда погиб экипаж из шести человек.

Еще одной причиной могло быть моментальное разрушение двигателя во время полета. В этом случае лопасти двигателя могли мгновенно разрушить фюзеляж самолета, после чего он рухнул. Однако близкий к расследованию источник заверил, что двигатели Ан-148 работали вплоть до столкновения с землей, и разрушение произошло от удара о землю. Осмотр двигателя и элементов механизации крыла "позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе". 

Также известно, что командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы перед вылетом, потому что погода позволяла обойтись без этой процедуры. Установлено, что перед вылетом на борту Ан-148 были проведены все необходимые предполетные мероприятия. Источник в технической службе аэропорта Домодедово отметил: обрабатывать или нет самолет специальной жидкостью против обледенения, решает командир экипажа. Зачастую это не делается, чтобы сэкономить время, передает РБК.

Версия теракта на борту лайнера не рассматривается. Специалисты осмотрели обломки самолета и следов взрывчатых веществ не обнаружили, сообщает РЕН ТВ. Следственный комитет рассматривает в качестве основных три версии катастрофы лайнера Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.​ Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.

Спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена. Работы перешли в поисковую стадию, передает ТАСС. "Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким", – сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Он добавил, что основные поисковые работы могут быть закончены в течение недели.

Также в МЧС России сообщили, что на месте крушения самолета была обнаружена яма глубиной 1,5 метра. Первым к месту крушения прибыл начальник караула 127-й ПСЧ Алексей Беседин. По его словам, добраться до точки было непросто – самолет упал в заснеженном поле. "На месте крушения мы обнаружили яму – примерно семь на четыре метров и глубиной полтора метра – с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших", — рассказал Беседин.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва – Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово он пропал с радаров. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем, однако пилоты не отвечали. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены обломки лайнера.

Автор: Людмила Фоканова12 февраля 2018, 08:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры с места крушения Ан-148

567

комментарии

Политика

Мировые политики шокированы крушением Ан-148
Страшные тайны: Адольф Гитлер
МОК подрывает доверие к результатам Игр
Завтрак с Трампом разочаровал Собчак

Шоу-бизнес

Постаревшего Билана перекосило после болезни
Ани Лорак готовится к появлению ребенка в марте
Чадов и Дитковските снова вместе
Кудрявцеву с обгрызенными ногтями обозвали "старой тумбочкой"

Проишествия

Новые подробности катастрофы Ан-148 под Москвой
Жертвы Ан-148: "Я долетел, а она – нет"
Спасатели ищут тела погибших с Ан-148 в адских условиях
Невеста известного российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148

Lifestyle

Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
Спорт

Российские фигуристы щелкнули США по носу на Олимпиаде

Американцы смогли завоевать лишь бронзу
Шоу-бизнес

Кудрявцеву с обгрызенными ногтями обозвали "старой тумбочкой"

Поклонники обсуждают вид 46-летней телеведущей

Спорт

Американская фигуристка завистливо отругала Загитову

Вагнер взбесила стратегия 15-летней конкурентки
Шоу-бизнес

Чадов и Дитковските снова вместе

Им важно, чтобы ребенок на страдал

Гороскоп

Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля
Корчевников всех обманул
Аршавина довела себя до нервного истощения
Совет на выходные

Фоторепортажи

Бузова в камуфляже занялась любовью
Фото пассажиров и экипажа разбившегося под Москвой Ан-148
Жуткие кадры с места крушения Ан-148
Шикарная жизнь эскортницы Насти Рыбки

Спорт

Медальный зачет Олимпиады-2018
"Какое лицемерие": МОК обвинили в пиаре на крушении российского самолета
Американская фигуристка завистливо отругала Загитову
Предатель Родченков перечислил "употреблявших допинг" чемпионов Сочи-2014

Регионы

Момент крушения Ан-148 под Москвой попал на видео
Ан-148 преследовали несчастья
Опубликованы последние переговоры экипажа рухнувшего Ан-148
Капитан Ан-148 принял странное решение перед взлетом
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru