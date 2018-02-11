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Общество

Последствия катастрофы Ан-148 под Москвой

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Катастрофа Ан-148 под Москвой внесла коррективы в планы государственных деятелей. Президент Владимир Путин перенес рабочую поездку в Сочи для того, чтобы лично координировать работу правительственной комиссии.

Продолжение: Мировые политики шокированы крушением Ан-148
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Глава государства поручил создать специальную комиссию по расследованию катастрофы пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба Кремля,  Владимир Путин также дал поручение соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ.

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 Самолет Ан-148 разбился под Москвой

Сюжеты Самолет Ан-148 разбился под Москвой

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент выразил соболезнование в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Московской области.

Известно, что после крушения Ан-148 Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства компанией "Саратовские авиалинии". С точки зрения закона прокуроры оценят работу представителей авиакомпании, диспетчеров и служб, готовивших самолет в аэропорту. На место происшествия выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

Также внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" проведет Ространснадзор. Свою комиссию по расследованию катастрофы создал и Межгосударственный авиационный комитет. Его специалисты отправились на место крушения. Там же находятся губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр транспорта Максим Соколов и глава СКР Александр Бастрыкин.

Между тем для всех служб, задействованных в ликвидации последствий катастрофы, введен режим чрезвычайной ситуации. Такое распоряжение дал глава МЧС Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

Пассажирский самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение сразу после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Погибли все, кто был на борту – 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". 

Причины произошедшего пока неизвестны. Некоторые эксперты полагают, что на борту лайнера мог произойти теракт. На ситуацию также могла повлиять установившаяся в Московской области неустойчивая погода – ветер и снег.

12 февраля в Оренбургской области объявлен  траур по жертвам крушения Ан-148. Большая часть пассажиров разбившегося самолета были жителями этого региона. Самолет летел в Орск.

В связи с катастрофой в Подмосковье НТВ и Первый канал убрали из эфира развлекательные программы.  По Первому каналу в воскресенье, 11 февраля не выйдет передача "Что? Где? Когда?", а НТВ снял с эфира две программы – "Ты не поверишь"  и "Звезды сошлись".

Автор: Александр Комаров11 февраля 2018, 21:00
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Жуткие кадры с места крушения Ан-148

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