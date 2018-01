Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса

Крис Маккейб продолжает работать в мясной лавке несмотря на то, что ему исполнилось уже 70 лет. На первый взгляд безопасная работа могла стать причиной его смерти.

Мужчина зашел в холодильную камеру, когда из-за ветра ее дверь захлопнулась. При этом замок-кнопка начал замерзать. При температуре в минус 20 градусов мужчина мог расстаться с жизнью уже через полчаса. Звать кого бы то ни было на помощь и надеяться привлечь к себе внимание было бессмысленно – холодильная камера стоит на заднем дворе.

Мясник решил самостоятельно проложить себе путь на волю. Проблемой оказалось то, что в помещении не нашлось ни одного тяжелого металлического предмета. Тогда он вооружился полуторакилограммовым батоном кровяной колбасы, передает РИА Новости. С помощью этого инструмента Крис Маккейб расколол лед вокруг замка и сумел выбраться наружу.

