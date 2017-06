Десятки человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метро Нью-Йорка

В метро Нью-Йорка произошла авария. Сошел с рельсов один из поездов. В результате инцидента пострадали не менее 34 человек, 17 из них потребовалась госпитализация, передает New York Post.

Tons of emergency vehicles here at 125th Street. Many shaken subway riders who saw smoke and sparks and thought they were going to die. pic.twitter.com/W0E7mlEiw1