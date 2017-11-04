Умерла мать Антонио Бандероса

Известный голливудский актер Антонио Бандерос сообщил о смерти матери. Ане Бандера Гайего скончалась на 85-м году жизни.
Информация об этом появилась в социальной сети Twitter. Мать знаменитого артиста всю жизнь работала учительницей начальных классов.
A las seis de esta madrugada nuestra madre Ana Bandera Gallego nos ha dejado para siempre.— Antonio Banderas (@antoniobanderas) 4 ноября 2017 г.
Que Dios la tenga en el lugar que merece. pic.twitter.com/euPGS11qwT
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