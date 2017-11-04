Умерла мать Антонио Бандероса

Известный голливудский актер Антонио Бандерос сообщил о смерти матери. Ане Бандера Гайего скончалась на 85-м году жизни.

Информация об этом появилась в социальной сети Twitter. Мать знаменитого артиста всю жизнь работала учительницей начальных классов.