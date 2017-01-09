Внезапный мороз убил туристов в Гватемале

Трое туристов погибли при восхождении на вулкан Акатенанго в Гватемале. Причиной их смерти стало резкое падение температуры.

К вершине вулкана отправились две туристические группы, сообщают местные СМИ. Известно, что в первом отряде погибли три участника похода – 23-летний мужчина и две девушки в возрасте 19 лет и 21 года. Местонахождение большинства туристов из второй группы пока неизвестно.

Тем не менее, сотрудникам экстренных служб удалось спасти от трагедии еще четверых участников похода, в частности – 55-летнюю женщину, альпинистку из второй туристической группы. Их доставили к подножию вулкана, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

В спасении альпинистов задействованы около 60 спасателей. Плохие погодные условия затрудняют поиски пропавших туристов.

Joselin Roldan 19, Lucía Sanchez 20 y Francisco Hernandez 23, fallecidos, Rocío Roman 23 y Daniel Velasquez 18, vivos, #VolcanAcatenango. pic.twitter.com/kXLc3pONlB — BDepartamentales (@CBMDEPTAL) 9 января 2017 г.

Две группы туристов из шести и четырех человек отправились к вершине вулкана в субботу 7 января. При восхождении альпинисты столкнулись с резким падением температуры. Усилившийся ветер снес разбитые туристические палатки, в результате чего туристам негде было спрятаться от непогоды.

Вулкан Акатенанго – одна из главных достопримечательностей Гватемалы. Его высота достигает 3976 метров.