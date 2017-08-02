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Гороскоп

Андрей Малахов возглавит телеканал

Андрей Малахов. Фото: 1tv.ru
Скандал с уходом Андрея Малахова c Первого канала набирает обороты. Комментарии коллег телеведущего и домысли приближенных к нему людей лишь подливают масла в огонь. Чтобы пролить свет на эту историю, Dni.Ru обратились за комментариями к известной ясновидящей Марианне Абравитовой.
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"Слухи об уходе Малахова с Первого канала на данный момент сильно преувеличены, – пояснила Dni.Ru Марианна Абравитова. – Андрей продолжит работу на "Первом", но уже в немного другом формате: произойдет какой-то апгрейт его шоу, изменение во времени или переименование программы. А вот что касается работы на ВГТРК, то, скорее всего, это правда. Видимо там планируется новый проект с его участием – привычное ток-шоу, но немного отличающееся от существующих программ. Шоу вызовет большой интерес у публики и будет успешным, в основном, именно благодаря звездному ведущему. Он человек разноплановый, интересный и талантливый, поэтому работа на двух телеканалах будет одинаково успешной".

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Дальнейшая судьба Малахова в карьере еще более интересна. "У него огромный потенциал. Количество удачных проектов, авторитет и сфера влияния Андрея будут расти в геометрической прогрессии. Как человек чрезвычайно подвижный, креативный и амбициозный, он постоянно будет идти вперед и открывать новые горизонты. Впереди еще множество телевизионных площадок и изданий, которые ему предстоит освоить и вывести на новый уровень. В течение ближайших 10 лет Андрей откроет свой или возглавит уже существующий телеканал. А в долгосрочной перспективе у Малахова создание огромной корпорации или холдинга, объединяющего несколько телевизионных, печатных и интернет – СМИ", – предсказала на картах ТАРО Абравитова.

По ее словам, несмотря на успехи в материальном плане, Малахов не спешит скупать дорогие автомобили, яхты и прочие атрибуты роскошной жизни. "У него очень мудрое отношение к деньгам, они для Андрея – средство для реализации своего творческого потенциала и идей, поэтому большую часть заработанных денег он всегда будет вкладывать в свое дело, отчего их приток будет только расти", – сказала медиум.

В семейной жизни Малахова будет всегда наблюдаться стабильность и это целиком его заслуга. Андрей – очень дальновидный человек, к построению семьи и выбору спутницы жизни он подошел очень ответственно, и строит исключительно долгосрочные планы. "В его отношениях есть искренность и настоящие чувства, прибавьте к этому прагматичный подход Малахова и придете к выводу, что его семье ничего не угрожает", - уверена ясновидящая.

Что касается здоровья, то Андрей определенно должен стать примером для каждого. "Этот человек сделал себя сам. По рождению у него не самое крепкое здоровье, но бережное и ответственное отношение к себе, а так же высокая дисциплинированность нейтрализуют любые угрозы, впереди его ждет здоровая и счастливая жизнь", – добавила она.  

2 августа 2017, 18:12
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