В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса

В Роспотребнадзоре объяснили, при каких условиях разрешены массовые мероприятия.

В понедельник, 4 октября, состоялось заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Во время совещания руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отмене всех массовых мероприятий в России из-за пандемии.

Глава ведомства отметила, что проведение таких мероприятий возможно только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации. В таких случаях все зависит от тенденции эпидемического процесса, сказала руководитель Роспотребнадзора.

Попова также рассказала, что в настоящий момент ни в одном регионе страны нельзя проводить мероприятия, в которых предполагается присутствие свыше трех тысяч человек. С меньшим количеством участников – от тысячи до трех тысяч – можно организовывать встречи всего лишь в двух субъектах РФ, подчеркнула глава ведомства.

Напомним, пандемия продолжается почти два года. За это время в России было выявлено свыше 7,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида более 210 тысяч человек. За последние сутки прирост зараженных составил 25 781, что стало максимальным показателем с начала января, а умерли 883 пациента.