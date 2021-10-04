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Коронавирус
В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса

В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса

В Роспотребнадзоре объяснили, при каких условиях разрешены массовые мероприятия.
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В понедельник, 4 октября, состоялось заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Во время совещания руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отмене всех массовых мероприятий в России из-за пандемии.

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Глава ведомства отметила, что проведение таких мероприятий возможно только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации. В таких случаях все зависит от тенденции эпидемического процесса, сказала руководитель Роспотребнадзора.

Попова также рассказала, что в настоящий момент ни в одном регионе страны нельзя проводить мероприятия, в которых предполагается присутствие свыше трех тысяч человек. С меньшим количеством участников – от тысячи до трех тысяч – можно организовывать встречи всего лишь в двух субъектах РФ, подчеркнула глава ведомства.

Напомним, пандемия продолжается почти два года. За это время в России было выявлено свыше 7,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида более 210 тысяч человек. За последние сутки прирост зараженных составил 25 781, что стало максимальным показателем с начала января, а умерли 883 пациента.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 15:04 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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