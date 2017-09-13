Раскрыт секрет "живучести" якутов

Американские и российские генетики расшифровали ДНК якутов и нганасанов, выяснив почему эти народы способны выживать в условиях суровых северных холодов и полярной ночи. Оказалось, что все дело в особом наборе генетических мутаций, которые появились у них в процессе эволюции.

"Анализ наших данных помог нам выделить семь генов, связанных с жизнью на севере Сибири. Три из них связаны с диетой, в особенности с метаболизмом жиров, что говорит о том, что якуты, нганасаны и другие народы севера адаптировались к диете, богатой животными жирами. Вдобавок, все они играют важную роль в производстве энергии, в метаболизме белков и в работе клеточных мембран", – пояснил один из авторов работы Райан Гутенкунст из университета Аризоны (США).

Как выяснили ученые, необходимость постоянной борьбы с суровой сибирской природы привела к тому, что структура ДНК у северных народов подверглась значительным мутациям, передает РИА Новости. Наличие этих генетических изменений означает то, что и якуты, и нганасаны были изначально охотниками собирателями. Однако позже, в процессе эволюции, якуты стали скотоводами.

Ученые обнаружили, что изменения структуры генов этих народов позволяют их организму поддерживать низкий уровень холестерина и жиров в крови даже питаясь жирной и мясной едой. Также мутации сделали их устойчивыми к переохлаждению и жизни в условиях полярной ночи, когда катастрофически не хватает солнечного света. Авторы работы считают, что данное открытие позволит им глубже изучить выявленные гены и разработать способы защиты организма человека от проблем, с которыми сталкиваются северные народы.