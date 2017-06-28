Певец из "Иванушек" попал в реанимацию ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Здоровье

Как распознать эпилепсию

Фото: GLOBAL LOOK press\Anna Altukhova
Эпилепсия – хроническое неврологическое заболевание. Оно может сопровождаться как незаметными для окружающих приступами, так и припадками с мышечными судорогами и пеной изо рта.
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По данным ВОЗ, около 50 миллионов человек страдают эпилепсией во всем мире. 70% из них достигают ремиссии и живут полноценной жизнью. Однако приступы остаются основной проблемой, снижая качество жизни пациентов и приводя к стигматизации пациентов в обществе.

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Что нужно знать о приступе, чтобы вовремя распознать его и обезопасить себя и близких

 "Эпилептический приступ – аномальный электрический разряд в клетках головного мозга, – подчеркнул в интервью Dni.Ru врач-невролог, профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Алексей Котов. – В некоторых случаях приступы у человека могут провоцироваться стрессом, глубоким частым дыханием, мелькающим светом, температурой, приемом некоторых препаратов. Но в большинстве случаев приступы происходят совершенно неожиданно – тем-то и коварно заболевание".

Многие считают, что эпилептические припадки всегда сопровождаются судорогами всего тела, пеной изо рта, прикусыванием языка. На самом деле, приступ может проходить незаметно, сообщил представитель AG Loyalty в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

"Человек может начать вздрагивать или застывать; у него может возникать тик или непроизвольные движения, – отметил Котов. – Перечислить все признаки очень сложно". Эпилепсию часто путают с другими заболеваниями, при которых также наблюдаются эпизодические двигательные нарушения, нарушения дыхания или глотания, обмороки. Отличить их от эпилепсии непросто даже специалисту.

Что делать, если у человека эпилептический припадок с судорогами и пеной изо рта

Если случился приступ, то в первую очередь необходимо положить человека туда, откуда он не сможет упасть, например, на пол или на широкую кровать. Затем повернуть на бок, чтобы не была запрокинута голова и ничего не попало в дыхательные пути.

Если есть возможность, нужно засечь время и снять приступ на видео, которое в дальнейшем показать лечащему врачу. Не стоит вызывать скорую помощь, потому что чаще всего приступы кратковременны. Не рекомендуется также пытаться с силой разжать челюсти или вытащить язык: таким образом можно только нанести травмы пациенту.

Фото: пресс-служба AG Loyalty

Нужно помнить, что это заболевание, которое в ряде случаев может поддаваться лечению. При этом борьба с недугом нередко длится многие годы или даже всю жизнь. В связи с этим важно подобрать адекватную терапию препаратами, которые помогут снизить количество приступов и, возможно, достичь устойчивой ремиссии, то есть отсутствия припадков как минимум в течение 12 месяцев. Большую роль при этом играет регулярный прием лекарств, назначенных лечащим специалистом. Благодаря этому пациент сможет вести полноценную жизнь.

28 июня 2017, 13:40

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