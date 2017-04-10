В России создали новый вид лекарства от рака

Ученые вышли на более высокий уровень в борьбе с онкологией. Сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с коллегами из США разработали новый тип противоракового средства.

Исследователи смогли вызывать программируемую гибель раковых клеток с помощью частиц комплекса цитохрома с фосфолипидом кардиолипином (Цит-КЛ). Причем им удалось убить даже те онкоклетки, которые имели резистентность к другим противораковым препаратам.

По словам заведующего кафедрой медицинской биофизики факультета фундаментальной медицины МГУ Юрия Владимирова, было показано, что действие частиц основано на их каталитической активности – иными словами, способности образовывать свободные радикалы липидов в присутствии пероксида водорода или пероксида самих липидов, сообщает журнал Pharmaceutical Research.

Ученые намерены продолжить работу над созданием противоракового средства принципиально нового вида на основе комплекса Цит-КЛ. Кроме того, планируется разработать средства направленной доставки препарата к раковым клеткам.





Напомним, ранее российские специалисты из Института ядерной физики в Новосибирске сделали уникальный аппарат. Его работа направлена на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Как писали Dni.ru, основная функция прибора – разрушение раковых новообразований посредством воздействия на них нейтронным излучением. Уникальность аппарата в том, что уровень полученной пациентом при процедуре радиации оказывается более низким по сравнению с традиционной методикой облучения.