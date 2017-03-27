Российские ученые разработали лекарство от рака

Уральские ученые испытают созданное ими лекарство от рака сразу после получения разрешения Минздрава. Уникальное лекарство от рака основано на белке грудного молока (лактаптин).

Препарат разработали ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН. В ближайшее время Минздрав России примет решение на проведение клинических испытаний ноу-хау.

По словам замдиректора института Владимира Рихтера, сформулированы некоторые замечания, которые ученые должны устранить в ближайшее время. Параллельно исследователи ведут работу по поиску инвесторов, передает ТАСС.

На проведение первой стадии испытаний уникального лекарства от рака на людях потребуется около 240 тысяч евро. Рихтер объяснил, что частные компании неохотно идут на сотрудничество с научными институтами, все патенты которых находятся в федеральной собственности.

Отметим, лактаптин производится на основе генно-инженерного аналога белка грудного молока. Препарат не повреждает здоровье, борясь с раковыми клетками. Он уже успешно прошел испытания на животных.

Как писали Dni.ru, ранее калифорнийские ученые установили главную причину появления раковой опухоли. Согласно результатам исследования, малоподвижный образ жизни увеличивает риск возникновения онкологии. По данным специалистов, главным фактором роста раковой опухоли является вещество лактат.