Российские ученые создали прибор для лечения рака
Основная функция прибора – разрушение раковых новообразований посредством воздействия на них нейтронного излучения. Уникальность аппарата в том, что уровень полученной пациентом при процедуре радиации оказывается более низким по сравнению с традиционной методикой облучения.
Исследователи показали свой прибор в рамках официального визита зампредседателя российской Госдумы Александра Жукова в новосибирский Академгородок, передает ГТРК Новосибирск. На презентации аппарата против рака были озвучены его свойства.
С новообразованиями прибор может бороться на различных стадиях. Под силу ему и особо сложные опухоли. "Этот институт безусловно находится на самом передовом краю мировой фундаментальной науки. Это действительно открытие, это совершенно уникальный для всего мира аппарат, который будет востребован и в Америке, и в Японии", – поделился впечатлениями от новинки новосибирских ученых Жуков.
В свою очередь сами исследователи рассказали, как именно работает аппарат. Так, в онкологическое образование вводится бор, затем в эту область направляются элементарные частицы, разогнанные на ускорителе.
Результатом процедуры становится разрушительное воздействие нейронов на молекулы бора. А они, в свою очередь, разрушают раковые клетки, при минимальном влиянии радиации на организм человека.
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