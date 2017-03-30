Российские ученые создали прибор для лечения рака

Российские специалисты из Института ядерной физики в Новосибирске сделали уникальный аппарат. Его работа направлена на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Основная функция прибора – разрушение раковых новообразований посредством воздействия на них нейтронного излучения. Уникальность аппарата в том, что уровень полученной пациентом при процедуре радиации оказывается более низким по сравнению с традиционной методикой облучения.

Исследователи показали свой прибор в рамках официального визита зампредседателя российской Госдумы Александра Жукова в новосибирский Академгородок, передает ГТРК Новосибирск. На презентации аппарата против рака были озвучены его свойства.

С новообразованиями прибор может бороться на различных стадиях. Под силу ему и особо сложные опухоли. "Этот институт безусловно находится на самом передовом краю мировой фундаментальной науки. Это действительно открытие, это совершенно уникальный для всего мира аппарат, который будет востребован и в Америке, и в Японии", – поделился впечатлениями от новинки новосибирских ученых Жуков.

В свою очередь сами исследователи рассказали, как именно работает аппарат. Так, в онкологическое образование вводится бор, затем в эту область направляются элементарные частицы, разогнанные на ускорителе.

Результатом процедуры становится разрушительное воздействие нейронов на молекулы бора. А они, в свою очередь, разрушают раковые клетки, при минимальном влиянии радиации на организм человека.