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Экономика
Самый затратный период – как быстро финансово восстановиться после новогодних праздников?

Самый затратный период – как быстро финансово восстановиться после новогодних праздников?

Ольга Чурилова

Ольга Чурилова блогер

 экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы "Смарт инвестиции"
Новогодние и рождественские праздники уже в пути, а значит, пора покупать подарки, планировать меню или отправляться в путешествие. Все это расходы, и порой немалые. Как после недельных каникул не остаться без денег, рассказала Ольга Чурилова – экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы "Смарт инвестиции".
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Чтобы праздники не застали вас врасплох, готовиться к ним лучше заранее. Составьте список всего, что требует расходов: сюрпризы близким, продукты для праздничного стола, путевка на курорт или столик в ресторане.

Далее напротив каждого пункта запишите стоимость. Цены на подарки можно узнать в интернете или ближайшем магазине. Пройдитесь по супермаркету и присмотритесь, сколько стоят продукты, которые хотите купить. Изучите прайс турфирм, если собираетесь провести Новый год за пределами страны.

Теперь сложите все цифры. Это и будет сумма, необходимая для торжества.

Подумайте, на чем можно сэкономить

Если ведете учет затрат и доходов, пересмотрите прежние записи. Ваша задача — понять, на чем можно сэкономить. Обратите внимание на переменные расходы, такие как еда, одежда, развлечения, приятные мелочи. Так, можно взять обед в офис из дома, а не покупать пирожное и кофе в ближайшем кафе. Оставшиеся деньги отложите на празднование Нового года на накопительный счет или в отдельную копилку.

Не проходите мимо акций, распродаж, спецпредложений, если нужную вам вещь можно купить дешевле, чем предполагали. Пользуйтесь картами с кэшбэком, получайте налоговый вычет — это хоть и небольшие деньги, но вспомните пословицу: "Копейка рубль бережет".

Не научились вести учет расходов? Тогда Новый год — прекрасный повод выработать у себя эту полезную привычку. Заведите блокнот, приложение в смартфоне или таблицу Excel и записывайте все затраты в течение дня, включая самые мелкие. К концу месяца вы удивитесь, сколько денег можно сэкономить на праздники, просто отказавшись от ежедневного ланча в кафетерии.

Заработайте недостающие деньги

Если средств на торжество не хватает, несмотря на экономию, их можно заработать. Когда ваша зарплата зависит от количества продаж или привлеченных клиентов, подумайте, как повысить собственную продуктивность.

Люди, получающие стабильный оклад, могут выполнять разовые заказы по своей специальности: педагоги — заниматься репетиторством, бухгалтеры — помогать закрыть отчетность сторонним фирмам, кондитеры — брать дополнительные заявки на сладости. Чтобы найти клиентов, дайте объявление о своих услугах на рекламных площадках, откликайтесь на задачи на сайтах работы, фриланса, в специальных группах в соцсетях.

Тратьте деньги разумно

Как показывают наблюдения, около 30% бюджета люди расходуют на импульсивные покупки. Чтобы не поддаваться соблазну, меньше переходите по рекламе в интернете, не прогуливайтесь по магазинам "за компанию". Если необходимо купить подарки, составьте список и отправляйтесь на шоппинг в хорошем настроении и на сытый желудок. С детьми о сюрпризах тоже лучше договариваться заранее. Тогда вы точно возьмете все по списку и не уйдете в минус.

Новый год — замечательный праздник, и он может принести много удовольствия, если правильно подготовиться к нему и не спускать деньги на ненужные приобретения.

Фото: Artem Sobolev/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2022, 08:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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