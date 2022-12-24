"Как Новый год встретишь – так его и проведешь": почему нельзя оставлять денежные долги в старом году

Есть народная примета: если не отдать долги в старом году, в новом могу ждать финансовые проблемы. Этому суеверию существует вполне разумное объяснение. Почему так важно погасить кредиты накануне праздников, "Дни.ру" рассказала Ольга Чурилова — экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы "Смарт инвестиции".

Долги имеют свойство расти

Платежи по любым кредитам нужно производить вовремя. Тех, кто не выполняет условия договора, ожидают штрафные санкции в виде ежедневной пени. Ее размер, на первый взгляд, может оказаться незначительным — всего 0,05-0,1%. Но не забывайте, что эти деньги прибавляются к невыплаченной сумме, и на следующий день пеня возрастет. Если в канун праздников подходит очередной платеж по ипотеке или кредитной карте, лучше закрыть его своевременно.

Аналогичная ситуация с налогами. Если вы ИП или самозанятый, не забывайте оплачивать их в нужные даты. Будет неприятно в новом году обнаружить сумму, выросшую из-за штрафных санкций.

Ситуация с мелкими займами в МФО может оказаться еще более неприятной. Кроме больших процентов по основному долгу, при просрочке ежедневно начисляется пеня в размере от 1%. А это не так мало!

Погасите долг досрочно

Если у вас есть займ или кредит, можно погасить его до праздников досрочно. Тогда в новый год вы вступите без долговых обязательств. Кроме того, это прекрасная возможность сэкономить на процентах.

Даже частично-досрочное погашение пойдет на пользу вашему бюджету. Но проводить оплату нужно правильно. Не забывайте, что сначала списывается долг по процентам, а затем тело кредита. Идеально, если внесенная сумма будет больше ежемесячного платежа согласно установленному графику.

После погашения сокращайте сроки кредитования. Так вы уменьшите проценты и быстрее выплатите задолженность. Эту будет приятный подарок самому себе на Новый год.

Не потратите деньги, предназначенные для закрытия обязательств

Праздники — период больших расходов. Предновогодняя атмосфера порождает соблазн купить что-нибудь по акции, позволить себе вещь, о которой мечтал весь год, или отправиться в путешествие. Часто под влиянием эмоций в ход идут деньги, отложенные на оплату займов или кредитов. А через некоторое время возникает чувство вины за совершенный поступок.

Избежать этого поможет своевременное погашение задолженностей. Лишь после проведения ближайшего по графику платежа можно думать о покупке подарков, путевки или заказывать столик в ресторане. Вероятно, вы окажетесь немного ограничены в финансах, но зато проведете праздники спокойно, без волнений по поводу предстоящих штрафов.

Почувствуете, как это — жить без долгов

Некоторые люди берут займы только потому, что не могут отказать себе в очередной покупке. Срабатывает установка: воспользуюсь сейчас, заплачу потом. Человек хочет сиюминутного исполнения желания и не думает о будущем. Для погашения кредита он расходует всю зарплату и берет новый. Долги накапливаются, как снежный ком, и кажется, что им не будет конца.

Чтобы прекратить этот марафон, достаточно взять себя в руки. Новый год — прекрасный повод начать жить по-новому. Оплатите долг и не берите очередной займ, даже если денег осталось мало.

Заведите привычку фиксировать расходы и доходы в блокноте, таблице Excel или мобильном приложении. Так вы поймете, куда уходят деньги, и на что ежемесячно берете кредит. Отказавшись от ненужных трат, осознавая, на чем сэкономить, можно быстрее выбраться из долговой ямы и почувствовать себя свободнее.