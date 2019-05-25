В окружении Зеленского проболтались о серьезной зависимости
По словам экспертов, стабильности нет ни в украинской экономике, ни в политике. Такое заявление сделал представитель Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус.
"Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу. Украинская продукция продолжает поставляться в Россию, и Украина получает экспортную выручку. Я за то, чтобы украинская продукция продавалась, в том числе, и в России" – заявил эксперт. После этих слов становится очевидно, что у новой команды нет внятной стратегии во внешней политике, пишет ТВ Центр.
Ранее стало известно, что в Москве отказываются от переговоров с новым украинским руководством по Донбассу. Лидер Незалежной Владимир Зеленский рассчитывал быстро прослыть миротворцем и набрать дополнительные очки к парламентским выборам. Однако Кремль не стал играть по его правилам и поставил жесткое условие: сначала – прекращение огня, потом – переговоры.
Обсуждать с Зеленским Путину пока нечего, уверены эксперты. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сомневается, что двум лидерам нужно встречаться в ближайшее время. "Какая цель этой встречи?" – задался политик риторическим вопросом в эфире на "России 1".
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